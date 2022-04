Snedeker, Hossler, Spaun et Frittelli se partagent la tête à l’Omnium Valero au Texas

Tim Price, The Associated Press

SAN ANTONIO — Brandt Snedeker et Beau Hossler ont joué moins-5 (67), samedi, pour rejoindre J.J. Spaun et Dylan Frittelli en tête après trois rondes à l’Omnium Valero de la PGA au Texas.

Spaun (69) et Frittelli (70) ont tous deux commis un bogey sur leur dernier trou de la journée pour terminer avec un score cumulatif de moins-10.

Un autre golfeur a commis un bogey sur son dernier trou, Scott Stallings, qui s’est vu relégué au deuxième rang par cette erreur. Il a joué 65 et se retrouve à moins-9. De son côté, Matt Kuchar qui a commis un boguey au 18e affiche un cumulatif de moins-8 après avoir joué la normale samedi.

Spaun a réussi quatre oiselets en cinq trous avant de se présenter au 18e avec une avance d’un coup. Au 17e, il a atteint le vert de la normale-4 à 303 et est passé bien près d’envoyer sa balle dans la coupe pour un aigle sur son roulé de 19 pieds. Mais au 18e, son coup de départ s’est retrouvé dans les arbres avant de ricocher près du ruisseau bordant le vert.

Il devait réussir un roulé de 22 pieds pour sauver sa normale, mais n’y est pas parvenu.

«Si vous m’aviez dit mardi quelque chose comme ‘Hey, tu vas être à égalité en tête avant la ronde de dimanche’, je l’aurais accepté pleinement», a déclaré Spaun.

«Ouais, un boguey sur le dernier trou, mais je pense que ç’aurait pu être pire. Donc, ça ne me démoralise pas trop.»

Le meneur après deux rondes, Ryan Palmer, n’avait commis aucun bogey vendredi. Samedi, il n’a réussi aucun oiselet! Une ronde de 77 l’a relégué au 21e rang.

Snedeker, qui n’a commis aucun boguey samedi, a joué moins-4 sur le neuf de retour et a les yeux rivés sur une possible première victoire sur le circuit de la PGA depuis 2018. Il est en quête de son 10e sacre en carrière depuis près de quatre ans.

«Je travaille fort pour y arriver, probablement aussi fort que jamais durant ma carrière», a admis Snedeker.

«Je n’ai tout simplement pas connu de succès. Et la seule façon de régler ça, c’est d’aller sur le terrain et le faire, de continuer de s’exercer et de travailler, ce que je fais. Il vous faut savourer le défi lorsqu’il se présente à vous.»

Pour Spaun et Hossler, il s’agirait d’un premier titre en PGA alors que Frittelli compte une victoire remportée en 2019 à la Classique John Deere.

Le meilleur Canadien est Adam Hadwin, qui se trouve à égalité au 21e rang avec un cumulatif de moins-5. Il a joué 71 samedi.

Roger Sloan est en 48e place à moins-2 après une troisième ronde de 71. Corey Connors suit au 63e échelon à plus-3. Il a connu une journée difficile samedi avec un 75.