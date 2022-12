Skinner marque deux buts dans un gain de 5-2 contre les Coyotes

The Associated Press

TEMPE, Ariz. — Tage Thompson a marqué le but décisif en supériorité numérique au milieu de la troisième période, Jeff Skinner — de retour d’une suspension de trois matchs — a inscrit deux buts et obtenu une aide et les Sabres de Buffalo ont battu les Coyotes de l’Arizona 5-2, samedi.

Tyson Jost et Kyle Okposo ont marqué des buts dans un filet désert lors des 90 dernières secondes pour sceller la troisième victoire consécutive des Sabres. La formation de Buffalo a une fiche à 5-1-1 à ses sept derniers matchs.

Alex Tuch a obtenu trois mentions d’assistance, Rasmus Dahlin et Thompson en ont ajouté deux chacun, et Craig Anderson a réalisé 28 arrêts.

Shayne Gostisbehere et Barrett Hayton ont répliqué pour les Coyotes, qui ont une fiche de 4-3-1 dans leur nouveau domicile, le Mullett Arena. Connor Ingram a stoppé 35 tirs dans la défaite.