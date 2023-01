Ski de fond: Antoine Cyr frôle le premier podium de sa carrière avec une 4e place

VAL DI FIEMME, ITALIE — Le fondeur québécois Antoine Cyr est passé à une fraction de seconde de son premier podium en carrière, samedi, après s’être classé quatrième de l’avant-dernière des sept épreuves du Tour de Ski.

L’athlète de Gatineau a terminé à un dixième de seconde du podium, et de l’Italien Francesco De Fabiani, lors de l’épreuve de 15 kilomètres en style classique.

Cyr a effectué six tours de l’exigeant parcours de Val di Fiemme, en Italie, en un temps de 40 minutes et cinq dixièmes de seconde (40:00,5).

«C’est formidable d’obtenir un si bon résultat», a déclaré Cyr, dans un communiqué de Nordiq Canada.

«Tous les gars autour de moi ont eu des podiums en Coupe du monde. Être si près du but est une énorme réalisation et je suis tellement heureux de pouvoir donner un bon résultat comme celui-ci à l’équipe, au personnel et à tous ceux qui nous soutiennent à la maison.»

Épuisé et endolori par les efforts des cinq premières courses, Cyr s’est réveillé samedi en se demandant ce qu’il lui restait en réserve.

«Je ressentais les effets des manches de sprint d’hier. J’avais mal au dos ce matin et je me suis dit ‘faisons un tour à la fois pour voir comment ça va, comment mon corps se sent’. J’ai progressé tout au long de la course et j’ai skié le plus aisément possible», a-t-il relaté.

Avec cette performance, Cyr s’est hissé au huitième échelon du classement général du Tour, avec une seule course au programme.

Cyr a admis qu’il aurait réalisé un rêve s’il avait réussi à toucher au podium. Ça ne l’a pas empêché de paraître tout à fait comblé par sa prestation.

«C’était presque réussi, mais pas tout à fait. J’ai fait une course plutôt parfaite et j’ai fait tout ce que je pouvais. C’est un gros coup de confiance pour le reste de la saison qui est encore jeune ».

Le Norvégien Johannes Klaebo est resté invaincu dans le Tour de cette année, en gagnant la sixième étape grâce à un chrono de 39:59,2. Paal Golberg, également de la Norvège, a terminé deuxième en 39:59,6.

Chez les femmes, la Canadienne Katherine Stewart-Jones s’est classée dans le top 10 pour la première fois de sa carrière. La skieuse de 27 ans a fait arrêter le chrono à 45:02,9, bon pour le 10e rang.

«Je suis ravie. J’ai été proche à quelques reprises et je ne voulais rien faire de moins qu’un top 10 aujourd’hui», a déclaré Stewart-Jones.

L’Allemande Katharina Hennig a remporté la sixième étape avec un temps de 44:26,7.

La Suédoise Frida Karlsson a maintenu son avance au classement général du Tour de Ski avec une deuxième place, en 44:27,4. La Finlandaise Kerttu Niskanen a pris le troisième rang en 44:27,5.