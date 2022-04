Shesterkin et les Rangers blanchissent les Penguins 3-0

Allan Kreda, The Associated Press

NEW YORK — Frank Vatrano et Artemi Panarin ont marqué en deuxième période, Igor Shesterkin a stoppé 30 tirs pour signer son quatrième jeu blanc de la saison et les Rangers de New York ont battu les Penguins de Pittsburgh 3-0, jeudi.

Dryden Hunt a complété le boulot dans un filet désert tandis que Mika Zibanejad a récolté deux aides pour les Rangers, qui ont amassé un point à sept de leurs huit dernières parties.

Les Penguins ont rayé le nom de Sydney Crosby de la formation peu avant le début de la rencontre en raison d’un virus — qui n’est pas la COVID-19.

C’est une troisième défaite pour les Penguins contre les Rangers en peu de temps. Les Penguins avaient baissé pavillon 5-1 le 25 mars puis 3-2 le 29 mars contre les Rangers.

Tristan Jarry a réalisé 21 arrêts pour les Penguins, qui ont perdu quatre de leurs cinbq dernières rencontres.