Serena Williams annule un entraînement avant son retour à la compétition

EASTBOURNE, Royaume-Uni — Serena Williams a décidé de ne pas participer à sa séance d’entraînement prévue lundi, une décision prise à la dernière minute par la gagnante de 23 titres du Grand Chelem qui effectuera un retour à la compétition au tournoi d’Eastbourne après un an à l’écart des courts.

Williams s’est entraînée dans un club de tennis avoisinant le week-end dernier. Elle devait tenir une séance à Devonshire Park avant de jouer en double avec Ons Jabeur. Leur premier match est prévu mardi, contre Sara Sorribes Tormo et Marie Bouzkova.

Âgée de 40 ans, Williams, qui n’a pas joué depuis qu’elle s’est blessée au premier tour de Wimbledon, l’an dernier, a obtenu un laissez-passer pour le simple féminin au All England Club.

Jabeur a déclaré que c’était «incroyable» d’avoir reçu une demande de Williams pour jouer en double alors qu’elle poursuit sa préparation en vue d’un retour à la compétition. Elle a ajouté espérer apprendre ne serait-ce que 2 % de plus au contact de cette légende.

Après avoir remporté le tournoi de Berlin dimanche, Jabeur s’est retirée du tableau du simple à Eastbourne.

Chez les dames, trois joueuses issues des qualifications — Donna Vekic, Kirsten Flipkens et Lesia Tsurenko — ainsi que la détentrice d’un laissez-passer Jodie Burrage ont remporté leur match de premier tour, tandis que l’Américaine Alison Riske a été éliminée par la Polonaise Magda Linette 6-7 (3), 6-3, 7-6 (4).

Chez les hommes, l’Australien Alex de Minaur, sixième tête de série, a amorcé la défense de son titre en prenant la mesure de Cristian Garin en deux manches de 6-3.

Deux têtes de séries sont par contre tombées: les Américains Reilly Opelka (no 5) et Frances Tiafoe (no 7) ont quitté dès le premier tour.