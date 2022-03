Sénateurs: le propriétaire Eugene Melnyk succombe à la maladie, à 62 ans

The Associated Press

OTTAWA — Le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk, est décédé des suites d’une maladie, a annoncé l’équipe lundi soir. Il avait 62 ans.

L’équipe a annoncé le décès via un communiqué de sa famille, mentionnant «une maladie qu’il a affrontée avec détermination et courage».

La déclaration ne précise pas quelle était la maladie. Un porte-parole de l’équipe n’a pas immédiatement répondu à un message demandant des détails supplémentaires.

«Le désir d’Eugene et son engagement d’amener la Coupe Stanley dans la capitale nationale ne se sont jamais estompé», a déclaré le communiqué.

«Sous sa direction, les Sénateurs ont participé à la finale de la Coupe Stanley en 2007 ainsi qu’à la finale d’Association en 2017. Eugene était persuadé que le groupe actuel de joueurs talentueux et le personnel d’entraîneurs que lui et son organisation ont mis sur pied sauraient relever le défi et finalement tenir cette promesse de championnat.»

Melnyk a subi une greffe du foie en 2015 après une campagne publique pour trouver un donneur. Il était propriétaire des Sénateurs depuis 2003, lorsqu’il a acheté le club pour 92 M $.

Le natif de Toronto était impliqué dans d’autres entreprises à travers le Canada. En 2010, il avait une valeur nette estimée à 1,21 milliard $.

«Monsieur Melnyk m’a donné, ainsi qu’à mes coéquipiers et à de nombreux joueurs des Sénateurs qui nous ont précédés, l’occasion de réaliser notre rêve, a écrit le capitaine Brady Tkachuk, sur Twitter. Vous allez beaucoup manquer à la communauté d’Ottawa. Nous offrons nos condoléances à votre famille.»

Melnyk était le propriétaire, gouverneur et président des Sénateurs d’Ottawa et des Senators de Belleville de la Ligue américaine de hockey. Il était également le fondateur et président de Biovail Corp., l’une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au Canada.

Plus récemment, il était le président et chef exécutif de Neurolign, une jeune entreprise de dispositifs médicaux et président de Clean Beauty Collective, une entreprise qui fabrique des produits éthiques.

Il était également un colonel honoraire des Forces armées canadiennes.

Melnyk était également un éleveur de chevaux pur-sang couronné de succès, ayant été nommé à deux reprises le meilleur propriétaire du Canada. Ses chevaux ont remporté les trois étapes de la triple couronne canadienne, y compris son cheval Archers Bay, qui a remporté les deux premières étapes (Queen’s Plate et Prince of Wales Stakes) en 1998, en route pour être nommé champion canadien du cheval mâle de trois ans.