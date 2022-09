Seattle balaye les Tigers à Detroit; un point produit pour Abraham Toro

Dana Gauruder, The Associated Press

Dana Gauruder, The Associated Press

DÉTROIT — Julio Rodriguez et Ty France ont claqué des circuits alors que les Mariners de Seattle ont battu les Tigers 7-0, jeudi, complétant ainsi un balayage à Detroit.

Rodriguez et France ont cogné des circuits l’un après l’autre en troisième manche.

France et Curt Casali ont produit deux points chacun, aidant les Mariners à mériter un sixième gain à leurs sept derniers matches.

«Nous jouons de mieux en mieux et c’est le bon moment, a dit le gérant des Mariners, Scott Servais. Et nous pouvons encore nous améliorer. Nous avons un très grand potentiel.»

Le Québécois Abraham Toro a produit un point à sa dernière présence au bâton, soutirant un but sur balles avec les buts remplis.

Logan Gilbert (11-5) n’a permis que deux coups sûrs et un but sur balles en six manches, retirant neuf frappeurs au bâton.

Il n’avait pas savouré de victoire depuis le 5 juillet, une séquence de neuf départs.

Actuellement détenteurs d’une des places additionnelles en séries, les Mariners vont rejouer vendredi, à Cleveland.

Eduardo Rodriguez (3-4) a donné six points et six coups sûrs en quatre manches.

La recrue des Tigers Riley Greene a frappé deux simples, cognant en lieu sûr dans un 10e match de suite.

Detroit perdait par blanchissage pour la 18e fois cette saison.