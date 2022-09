Sean Couturier pourrait rater le camp d’entraînement en raison d’une blessure

The Associated Press

PHILADELPHIE — Sean Couturier a subi une blessure qui n’a pas été divulguée par les Flyers de Philadelphie et elle sera réévaluée au cours du camp d’entraînement.

L’absence du joueur de centre se calcule en semaines plutôt qu’en jours. Lundi, les Flyers ont également omis de mentionner quand Couturier s’est blessé.

Couturier a subi une opération au dos en février et a manqué le reste de la saison. Il a signé une prolongation de contrat de huit ans et 62 millions $US en 2021 et a terminé la campagne avec 17 points en 29 matchs.

Les Flyers ont engagé l’entraîneur-chef John Tortorella lors de la saison morte et le club devrait s’apprêter à entamer une année de reconstruction.

L’équipe de Philadelphie a terminé avec un dossier de 25-46-11 l’an dernier, sous les ordres d’Alain Vigneault et Mike Yeo. Elle a terminé au dernier rang de la section Métropolitaine.