Seahawks: Geno Smith prêt à être de nouveau sous le feu des projecteurs

Tim Booth, The Associated Press

SEATTLE — La dernière fois où Geno Smith a été le quart partant pour commencer une saison dans la NFL, il était jeune, inexpérimenté et sujet à faire des erreurs répétées.

«Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas, non pas parce que je n’essayais pas, mais simplement parce que j’étais jeune», a dit Smith.

Beaucoup plus âgé et, espérons-le, plus sage, Smith se prépare à mener les Seahawks face aux Broncos de Denver lundi soir, à Seattle.

Cela fait huit ans qu’il a été le quart partant lors du week-end initial de la saison régulière.

Selon le déroulement de la saison, ça pourrait être la dernière chance de Smith d’être dans ce rôle.

«Il est prêt, a déclaré l’entraîneur de Seattle, Pete Carroll. Je dirais que c’est le meilleur que Geno ait jamais été – il n’a jamais été autant en contrôle. Ça lui donne une très bonne chance d’être un atout de taille pour nous.»

La majeure partie de l’attention ira toutefois à l’autre quart.

Après une décennie à Seattle dont deux titres de la NFC et un titre du Super Bowl, Russell Wilson fera ses débuts avec Denver.

Il affrontera l’équipe qui lui a donné une opportunité comme choix de troisième ronde, en 2012.

Le séjour de Wilson avec Seattle a inclus 158 départs en saison régulière, 292 passes de touché, neuf victoires en éliminatoires et une longue liste de records de l’organisation.

«Russell était en charge et il y aura des émotions des deux côtés, mais je ne me laisse pas emporter par tout ça, a dit Smith. Je me concentre juste sur mes affaires.

Smith a battu Drew Lock pour le poste de partant, bien que Smith ait toujours été en tête et n’ait jamais pris de retard.

La semaine du camp où Lock avait peut-être une chance de combler l’écart, il a contracté la COVID-19 et n’avait plus de réelle chance de ravir le poste.

La dernière fois que Smith où entamé une saison en tant que quart partant, c’était en 2014. Il entamait sa deuxième saison avec les Jets de New York, les ayant guidés à un dossier de 8-8 lors de sa saison recrue.

Les Jets ont terminé cette saison 4-12, incluant 3-10 dans les matchs que Smith a commencés.

Au début de 2015, Smith est devenu mieux connu pour avoir reçu des coups de poing et subi une fracture de la mâchoire aux mains d’un coéquipier, lors d’un désaccord dans le vestiaire.

Depuis lors, Smith a été un remplaçant. Il a essayé d’apprendre dans ces situations, auprès d’Eli Manning avec les Giants, de Philip Rivers avec les Chargers et de Wilson avec Seattle.

«Côtoyer ces gars-là et juste en apprendre sur le football, ça m’a beaucoup aidé, a dit Smith. Avec les différents systèmes et différents coordinateurs, j’ai pu acquérir une tonne de connaissances.»