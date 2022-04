Scottie Scheffler demeure aux commandes après trois rondes au Tournoi des Maîtres

The Associated Press

AUGUSTA, Ga. — Malgré un 18e trou qui a frôlé la catastrophe, Scottie Scheffler a réussi à s’en sortir avec une ronde de 71 (moins-un), pour maintenir une avance de trois coups en tête du Tournoi des Maîtres après trois rondes.

Scheffler a entrepris la journée avec une avance de cinq coups, ce qui égalait le record après 36 trous sur le parcours du Augusta National. Tout au long de sa ronde, il s’est maintenu au sommet par une avance oscillant entre trois et six coups.

Au 18e, le Texan de 25 ans a envoyé son coup de départ dans les grands pins à gauche de l’allée. Il a retrouvé sa balle, mais a dû encaisser un coup de pénalité puisqu’il ne pouvait pas la jouer.

«On a vu que le gars avec le fanion qui trouve toujours les balles avait l’air en panique, a raconté Scheffler. Je me suis dit: « Oh merde. Qu’est-ce qui se passe là-bas? » Heureusement, ils ont trouvé la balle. Là, je me demande seulement comment j’allais parvenir à atteindre le vert.»

Comme il l’a fait depuis le début de la semaine, Scheffler a su quoi faire.

Après avoir déposé sa balle dans un environnement plus favorable, Scheffler a réussi un brillant coup d’approche qui l’a amené à quelques pieds du fanion, à l’arrière du vert. Il s’est ensuite approché à deux pieds de la coupe avec un premier roulé avant d’envoyer sa balle dans le trou pour empocher le bogey.

«Tout le monde déteste finir avec un bogey, mais avec la manière dont j’ai commis ce bogey, c’était presque comme si j’avais réussi la normale», a-t-il reconnu.

Scheffler a également commis des bogeys aux 12e et 14e trous, entre lesquels il a réussi un oiselet au 13e. Il se retrouve donc avec un cumulatif de moins-9 avec une ronde finale à jouer dimanche.

Il détient une avance de trois coups sur Cameron Smith, qui a connu la meilleure ronde de la journée à 68 (moins-4).

«Ça devrait être toute une bataille demain, a mentionné Scheffler. Évidemment, Cam est un excellent joueur et il possède un fantastique jeu d’approche en plus d’avoir récemment remporté une énorme victoire au Championnat des joueurs. Nous sommes tous les deux en bonne forme, alors j’ai hâte au défi de l’affronter demain.»

En ce qui concerne Smith, il semble aussi prêt à en découdre dimanche. Ses récents succès ont gonflé sa confiance et il se sent capable de tenir tête à tous les meilleurs golfeurs de la planète.

«C’est une très bonne sensation. Je l’ai méritée. Ce n’est pas quelque chose qui vous est donné, a-t-il confié. Alors, je devrai me présenter demain et jouer à nouveau du bon golf, probablement aussi bien (que samedi). Souhaitons que tout se déroule bien.»

Sungjae Im, qui menait après la première ronde, suit à moins-4. Charl Schwartzel et Shane Lowry sont égalité au quatrième rang à moins-2.

Tiger Woods a connu sa pire ronde en carrière au Tournoi des Maîtres alors que les conséquences du terrible accident de voiture dans lequel il a été blessé ont commencé à se faire sentir. Woods a joué 78 (plus-6), samedi, ruinant toute chance de décrocher un sixième veston vert. Il affiche un cumulatif de plus-7.

Après deux solides rondes sur les verts, Woods a connu beaucoup de difficultés samedi. Il a décrit le tout en disant n’avoir eu «aucune sensation» sur les verts.

«On aurait pu croire que j’aurais fini par comprendre quelque chose au fil de la journée, mais ce n’est jamais arrivé», a résumé Woods à propos de son jeu sur les verts où il a connu quatre trous de trois putts.

Malgré tout, la semaine aura été encourageante pour le légendaire golfeur qui participait à sa première compétition en plus de 500 jours.

D’ailleurs, la journée a été difficile pour pratiquement tous les golfeurs alors que le mercure peinait à atteindre les 10 degrés Celsius et que le vent soufflait constamment.

Le Canadien Corey Connors pointe à égalité au 6e rang avec un pointage cumulatif de 143 (moins-1).

Son compatriote Mackenzie Hughes affiche un cumulatif de plus-9, au 48e rang.