Scott Piercy et Sungjae Im partagent le premier rang à l’Omnium 3M

BLAINE, Minn. — Scott Piercy et Sungjae Im ont remis une carte de 65 (moins-6) pour prendre les commandes de l’Omnium 3M, jeudi.

Cinq golfeurs se retrouvent à égalité au troisième rang, dont Tony Finau, à deux coups des meneurs sur le parcours du TPC Twin Cities, en banlieue de Minneapolis.

Jouant dans le deuxième groupe de la journée à prendre le départ sur le premier tertre, Piercy a réussi quatre oiselets lors des cinq premiers trous de son deuxième neuf.

Piercy, qui menait l’Omnium 3M par deux coups après une ronde en 2019, est un des nombreux joueurs présents à ce tournoi qui cherchent à obtenir un petit regain dans le classement de la Coupe FedEx.

Im, qui se retrouve au 19e échelon de la Coupe FedEx, a inscrit quatre oiselets à ses six derniers trous. Le Sud-Coréen avait pris le huitième rang au Tournoi des Maîtres, cette année, mais il a terminé 81e à l’Omnium britannique, la semaine dernière.

Finau, le seul membre de l’équipe américaine de la Coupe Ryder de 2021 à être présent à l’Omnium 3M, a signé deux tops-5 cet été.

Adam Hadwin (68) mène un contingent de six Canadiens à participer à ce tournoi et il pointe à égalité en huitième position. Ses compatriotes Roger Sloan (23e), Nick Taylor (35e), Michael Gligic (53e), Adam Svensson (73e) et David Hearn (124e) sont aussi de la partie.