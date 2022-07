Scott Piercy en avance par trois coups au Minnesota, à l’Omnium 3M

Paul Hodowanic, The Associated Press

BLAINE, Minn. — Scott Piercy a joué 64, sept coups sous la normale, vendredi, prenant ainsi une avance de trois coups en tête, à l’Omnium 3M.

Piercy affiche un total de 129, moins 13. Il est en quête d’une cinquième victoire à la PGA.

Emiliano Grillo est son plus proche poursuivant après un 65, incluant un aigle.

Troisième au tableau, Callum Tarren a signé une carte de 63, la meilleure de la journée. Il se trouve à cinq coups du sommet.

Tarren a raté de peu un roulé de 46 pieds au dernier trou, terminant avec quatre oiselets sur chaque moitié de parcours.

Tony Finau (68), Robert Streb (67), Tom Hoge (68), Sungjae Im (70) et Doug Ghim (68) ont six coups de retard.

Débutant sur le deuxième neuf, Piercy a inscrit l’oiselet à ses quatre premiers trous. Sur le premier neuf, il a ajouté trois oiselets et a sauvé une normale avec un roulé de 10 pieds.

«Ça fait un bout de temps où j’ai joué à la hauteur de mes capacités, a dit Piercy, absent du week-end dans quatre de ses six derniers tournois.

«Ça fait du bien de réussir ce genre de scores. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je vais entamer la troisième ronde en étant très confiant.»

Âgé de 43 ans, Piercy est 138e au classement. Le plein statut à la PGA est réservé au top 125. Il doit donc avoir du succès lors des prochaines semaines.

Roger Sloan (69) est le meilleur Canadien, à 139.

Ses compatriotes Michael Gligic (69) et Adam Hadwin (75) sont à moins 1 et plus 1, respectivement.

Hadwin a commis un double boguey et cinq bogueys.