Schauffele remporte l’Omnium d’Écosse et signe une quatrième victoire en un an

NORTH BERWICK, Royaume-Uni — Après être passé plus de deux ans sans victoire, Xander Schauffele vient de remporter un quatrième tournoi en 12 mois.

Schauffele a surmonté une séquence difficile à mi-chemin en quatrième ronde et il a remis une carte de 70 (à égalité avec la normale) pour triompher à l’Omnium d’Écosse, dimanche.

Après avoir commis trois bogueys en quatre trous, Schauffele a réussi deux oiselets importants pour se donner une avance de deux coups en tête. Il a commis un boguey au 18e fanion pour confirmer son titre.

Il s’agissait de la première fois que le circuit de la PGA et le circuit européen se réunissaient pour tenir conjointement un tournoi.

Le prochain test de Schauffele se déroulera également en Écosse et il s’agira du plus pur d’entre tous. Lui et plusieurs des meilleurs golfeurs au monde prendront part à l’Omnium britannique sur le parcours de St. Andrews, la semaine prochaine.

Schauffele a remporté l’Omnium d’Écosse avec un pointage cumulatif de moins-7 sur le parcours du club de golf Renaissance. Il a devancé Kurt Kitayama (66) par un coup.

Joohyung Kim a joué 67 et il s’est emparé seul du troisième échelon, à moins-5. Patrick Cantlay (67) et Tommy Fleetwood (67) ont quant à eux partagé la quatrième position, à moins-4.

Nick Taylor a ramené une carte de 72 et il s’est avéré le Canadien le mieux classé du tournoi, à égalité en 55e place. Son compatriote Corey Conners (73) a suivi à égalité au 61e rang.