Saros marque l’histoire en stoppant 64 tirs contre les Hurricanes

The Associated Press

RALEIGH, N.C. — Le gardien des Predators Juuse Saros a réalisé 64 arrêts, un record pour le club, et la formation de Nashville s’est imposée 5-3 contre les Hurricanes de la Caroline, jeudi.

Saros a arrêté les 28 tirs auxquels il a fait face en troisième période.

Mark Jankowski, Filip Forsberg, Mattias Ekholm et Cody Glass ont enfilé l’aiguille pour les Predators, qui ont obtenu un point dans quatre matchs consécutifs. Colton Sissons a inscrit un but dans un filet désert et Alexandre Carrier a fourni deux aides.

Paul Stastny, Brady Skjei et Jordan Staal ont marqué pour les Hurricanes. Brett Pesce a obtenu deux aides et Pyotr Kochetkov a arrêté 20 tirs.

L’ailier gauche Max Pacioretty a disputé son premier match pour les Hurricanes et a évolué sur le quatrième trio. C’était également son premier match de la saison.

Pacioretty a été l’une des principales prises de l’entre-saison pour les Hurricanes, qui l’ont acquis des Golden Knights de Vegas. En août, il a été opéré d’une déchirure du tendon d’Achille et devait manquer jusqu’à six mois.