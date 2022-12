Sam Bennett marque deux fois et les Panthers écrasent les Canucks 5-1

VANCOUVER — Sam Bennett a inscrit deux buts et les Panthers de la Floride ont mis fin à une séquence de trois défaites en battant les Canucks de Vancouver 5-1, jeudi.

Matthew Tkachuk a ajouté un but et deux aides, tandis que Gustav Forsling et Ryan Lomberg ont également touché la cible pour les Panthers. Spencer Knights a stoppé 31 lancers.

Dakota Joshua a été l’unique buteur des Canucks, qui ont encaissé une deuxième défaite de suite.

Les Canucks ont aussi perdu les services de leur gardien numéro un Thatcher Demko. L’Américain âgé de 26 ans a cédé trois fois contre 18 lancers en première période avant de céder sa place à Spencer Martin en raison d’une blessure au bas du corps.

Martin a réalisé 13 arrêts.

Les spectateurs ont manifesté leur mécontentement en huant leurs favoris en fin de rencontre.

La soirée avait pourtant commencé dans une ambiance festive. Roberto Luongo et les jumeaux Daniel et Henrik Sedin ont été honorés avant la rencontre. Ils ont récemment été intronisés au Temple de la renommée du hockey, à Toronto.