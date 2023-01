Sabalenka défait Begu en deux manches et accède à la finale à Adélaïne

The Associated Press

ADÉLAÏDE, Australie — Aryna Sabalenka s’est qualifiée pour la finale du simple féminin de l’International de tennis d’Adélaïde en battant Irina-Camelia Begu 6-3, 6-2, samedi.

La cinquième raquette mondiale a commis cinq doubles fautes, mais a conclu le match avec son sixième as. Sabalenka a remporté plus de 80 pour cent de ses points sur son premier service et a contrôlé le match depuis la ligne de fond. Elle n’a pas perdu qu’une seule manche dans ce tournoi.

«Je suis satisfaite de mon niveau de jeu, a dit Sabalenka. Elle joue un style un peu différent, donc je suis super heureuse d’avoir pu gagner ce match.»

Sabalenka rencontrera la vainqueuse du duel entre la qualifiée Linda Noskova et la première tête de série, Ons Jabeur, en finale, dimanche. Elles joueront leur match plus tard samedi.

En soirée, Novak Djokovic affrontera Daniil Medvedev dans une demi-finale masculine.