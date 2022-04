Ryan Getzlaf termine sa carrière de 17 saisons avec une aide contre les Blues

Greg Beacham, The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — Ryan Getzlaf a inscrit un dernier point dans la LNH grâce à une passe parfaite, de dos, à l’intention d’Adam Henrique qui lui a permis de conclure en beauté sa carrière de 17 saisons dans la LNH malgré une défaite de ses Ducks d’Anaheim 6-3 aux dépens des Blues de St. Louis, dimanche.

Getzlaf, qui avait amplement de temps pour décocher un tir, y est allé d’une passe en tourniquet et a fait — une fois de plus — briller ses coéquipiers. En plus de sa Coupe Stanley avec les Ducks en 2007, il a totalisé 1019 points, le 88e total dans la LNH.

Le joueur de centre a disputé tous ses matchs dans l’uniforme des Ducks et est le meneur de l’histoire du club pour les points, les aides et les matchs joués. Il a agi à titre de capitaine pendant 12 saisons.

Maxime Comtois et Gerry Mayhew ont également touché la cible pour les Ducks, qui ont baissé pavillon pour la 19e fois en 22 matchs. John Gibson a bloqué 31 tirs.

Jordan Kyrou, Vladimir Tarasenko, Ivan Barbashev et Justin Faulk ont obtenu un but et une aide pour les Blues, qui ont remporté 14 de leurs 16 dernières parties.

Pavel Buchnevich et Marco Scandella ont aussi marqué pour les Blues, qui ont eu 14 arrêts du gardien Ville Husso.