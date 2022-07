Russell Martin acclamé par la foule au Rogers Centre, avant un gain des Blue Jays

TORONTO — Le souvenir préféré de Russell Martin au Rogers Centre est le même que celui de nombreux partisans des Blue Jays : le célèbre ‘bat flip’ de Jose Bautista en 2015, au premier tour des séries.

«Juste l’électricité de la foule, on pouvait sentir le sol trembler et l’énergie était incroyable, a dit Martin. C’est vraiment un moment qui ressort plus que tous les autres.»

Martin a ajouté un autre moment mémorable vendredi, faisant le lancer protocolaire à Toronto lors de la Fête du Canada, avec les Rays comme visiteurs.

Retraité depuis le 28 mai. il a ainsi pu dire merci et adieu aux partisans des Jays.

Martin espérait «quelques applaudissements et quelques rires» de la salle comble, au moment du lancer. Au lieu de cela, il a reçu une chaude ovation debout et un hommage vidéo, où le narrateur était Bautista. Ce dernier a conclu le vidéo avec un «Félicitations», en français.

Le populaire ancien gérant John Gibbons a livré un témoignage vidéo, comme plusieurs anciens coéquipiers de Martin.

On a vu l’ancien receveur fort ému sur le terrain avec sa femme Élisabeth et leurs deux filles, Emmy et Eva.

Lors du match, Vladimir Guerrero a produit trois points et les Blue Jays ont défait Tampa Bay, 9-2.

Guerrero a cogné un double de deux points qui portait l’avance des siens à 4-1, en troisième manche. Il a aussi poussé un coureur au marbre avec un optionnel.

George Springer et Bo Bichette ont chacun produit deux points, tandis que Lourdes Gurriel a claqué un cinquième circuit.

Jose Berrios (6-4) a permis deux points et huit coups sûrs en cinq manches. Il avait une fiche de 0-2 à ses trois départs précédents.

Corey Kluber (3-5) a été victime de cinq points et sept coups sûrs en trois manches.

Martin a fait le lancer honorifique au receveur des Blue Jays Gabriel Moreno, qui porte le numéro 55 en hommage à Martin.

Mustafa Hassan, en charge du vestiaire des Jays, a confié à Martin la saison dernière que Moreno allait porter son numéro, mettant les deux en contact téléphonique.

«C’est fabuleux, a dit Martin. Il m’a appelé et je lui ai juste dit qu’il restait beaucoup de coups sûrs avec ce numéro-là. Je lui souhaite le meilleur.»

Né à Toronto mais ayant grandi à Montréal, Martin a frappé pour ,225 avec les Blue Jays. En quatre saisons avec eux, il a récolté 66 circuits et 211 points produits, prenant part une fois au match des étoiles.

Martin a dit que jouer à Toronto le jour de la Fête du Canada a une saveur particulière.

«Vous sentez l’énergie de la foule, a déclaré Martin. C’est très spécial avec tous les chandails rouges. La foule vous donne l’impression que vous êtes en séries, même si c’est la saison régulière.»

Martin a commencé sa carrière avec les Dodgers avant de passer aux Yankees et aux Pirates, avant de jouer pour les Jays. Il a ensuite disputé une dernière avec Los Angeles.

Membre de quatre équipes d’étoiles, il a terminé sa carrière avec une moyenne de ,248, obtenant 191 circuits et 771 points produits.

En fin de rencontre, une portion bien audible des 49 445 partisans a entonné le Ô Canada. Le geste spontané a touché le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo.

«C’est une de ces choses qui vous rappellent à quel point c’est fabuleux de jouer pour un pays tout entier», a dit Montoyo.

Les Blue Jays se trouvaient chez eux pour la Fête du Canada pour la première fois depuis 2019. Ils ont passé la majeure partie de 2020 et 2021 en étant basés à Dunedin ou Buffalo, en lien à la pandémie.

«Nous nous sommes vraiment ennuyés de cet endroit», a dit Cavan Biggio, qui a atteint les buts quatre fois et a marqué deux points.

Il y aura un programme double samedi (12h07 et 18h07).

À l’honneur en lien au premier match, une ‘bobblehead’ de Guerrero et de son paternel, qui sera remise aux 15 000 premiers partisans.