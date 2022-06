Rowdy Tellez frappe deux circuits et les Brewers défont les Blue Jays 10-3

Rich Rovito, The Associated Press

Rich Rovito, The Associated Press

MILWAUKEE — Rowdy Tellez a frappé deux circuits de deux points contre son ancienne équipe, guidant les Brewers de Milwaukee vers une victoire facile de 10-3 aux dépens des Blue Jays de Toronto, dimanche.

Les Brewers ont remporté deux des trois matchs de cette série, la première entre les deux formations depuis 2017.

Tellez, qui a été échangé aux Brewers en juillet 2021, a claqué une longue balle en première manche. Ensuite, en deuxième, il a frappé son 13e circuit de la campagne.

«Chaque fois que tu peux inscrire des points après qu’ils l’ont fait, c’est déterminant», a admis Tellez.

Les Brewers ont marqué cinq points en deuxième manche. Tyrone Taylor a lancé le bal avec un double, Jace Peterson a réussi un coup filé parfait et Jonathan Davis a produit un point grâce à un simple à l’avant-champ.

Après que Christian Yelich eut produit un point sur un roulant, Tellez a cogné un autre circuit aux dépens de José Berríos (5-4). Cette claque a procuré une avance de 8-3 aux Brewers.

«Berríos n’était évidemment pas dans son assiette aujourd’hui, a noté Tellez. Il a lancé plusieurs fois assez haut et a connu des difficultés à dicter le rythme. Et nous l’avons fait payer.»

Tellez a réussi deux matchs de deux circuits cette saison et sept en carrière.

«C’est un match dans lequel l’offensive a vraiment été en forme et nous a donné une bonne avance, a analysé le gérant des Brewers, Craig Counsell. Rowdy a connu une excellente journée, mais plusieurs autres frappeurs ont fait de bonnes choses. Ils nous ont portés à la victoire. Ils ont rendu le travail des lanceurs bien plus facile.»

Jandel Gustave (1-0) n’a donné aucun point en relève à Chi Chi González et il s’est octroyé la victoire. González et quatre releveurs des Brewers ont muselé les Blue Jays après la première manche.

Alejandro Kirk a claqué une longue balle de trois points en première manche pour les Blue Jays. Après que Tellez eut frappé un circuit en fin de première, un double productif d’Omar Narváez a créé l’égalité.

González, qui effectuait un deuxième départ pour les Brewers, a accordé trois points et quatre coups sûrs en quatre manches de travail.

Berríos a concédé huit points, un sommet pour lui cette saison, et huit coups sûrs en deux manches et deux tiers au monticule. Il avait alloué six points en quatre manches à son départ précédent.

«C’est toujours une source d’inquiétude, mais il a une bonne feuille de route, donc je suis certain qu’il va rebondir», a dit le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo à propos des récentes contre-performances de Berríos. «Il est l’un des bons lanceurs du Baseball majeur.»