Rousseau bloque 30 tirs dans un gain de 3-1 des Remparts contre les Tigres

William Rousseau a fait 30 arrêts alors que les Remparts de Québec ont vaincu les Tigres de Victoriaville 3-1, samedi.

Rousseau avait stoppé 23 tirs la veille, dans un gain de 1-0 aux dépens des Saguenéens de Chicoutimi.

Samedi, Nikita Prishchepov l’a privé d’un jeu blanc en marquant de l’enclave après un revirement, à 15:56 au troisième vingt.

Lucas Canning, Frantisek Ridzon et Davis Cooper ont déjoué Nathan Darveau, qui a fait 21 arrêts.

Il a fallu plus de sept minutes aux Remparts pour obtenir un deuxième tir, mais le club a tout de même conclu le premier vingt en avance 1-0.

Canning a fait mouche à 12:16 de l’embouchure droite, suite à une passe de Ridzon. Ce dernier venait de voir son tir être bloqué par un rival.

Ridzon a doublé le coussin dans la deuxième minute du deuxième tiers, en avantage numérique. Le Slovaque de 17 ans récoltait un premier but dans le circuit Courteau.

Cooper a porté le score à 3-0 moins de trois minutes plus tard. Il a marqué d’un tir vif du revers en se retournant, après avoir saisi un tir imprécis de la pointe.

Un tir de Thomas Belgarde des Tigres a ensuite touché la barre transversale, dans la huitième minute du troisième engagement.

Le match a attiré 7571 personnes au Centre Vidéotron.

La troupe de Patrick Roy ne va rejouer que samedi prochain, à Gatineau.

Les Tigres vont lancer la portion locale de leur calendrier vendredi, face aux Voltigeurs de Drummondville.

Rimouski 1 Baie-Comeau 6

Justin Poirier a obtenu un doublé pour le Drakkar, victorieux 6-1 devant l’Océanic.

Xavier Fortin a signé un but et deux mentions d’aide pour le Drakkar, qui a marqué six fois sans réplique à compter de tôt au premier tiers.

Matias Melovsky a récolté un but et une passe.

Émile Chouinard et Niks Fenenko ont chacun pris part à deux buts.

Val-d’Or 7 Drummondville 2

Alexandre Doucet a réussi un deuxième but cette saison et a fourni une passe, aidant les Foreurs à l’emporter 7-2 face aux Voltigeurs.

Zachaël Turgeon a brisé l’égalité de 2-2 à mi-chemin au premier tiers, tandis que Mathys Fernandez a réalisé 35 arrêts pour les Foreurs.