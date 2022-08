Rourke, Rhymes et Wall sont les joueurs de la semaine dans la LCF

TORONTO — Le quart des Lions de la Colombie-Britannique Nathan Rourke, le receveur des Lions Dominique Rhymes et le demi défensif des Stampeders de Calgary Titus Wall ont été nommés joueurs par excellence de la dernière semaine dans la LCF.

Les trois joueurs ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue.

Rourke a établi un sommet personnel avec 477 verges de gains par la passe dans une victoire de 46-14 des Lions contre les Elks d’Edmonton. Il a complété 34 de ses 37 passes et son taux de réussite de 91,2% représente un record de la LCF.

Il a également lancé cinq passes de touché, dont trois à Rhymes. Ce dernier a capté neuf passes pour 91 verges de gains.

Pour sa part, Wall a réussi deux interceptions et a marqué un touché dans la victoire de 17-3 des Stampeders contre le Rouge et Noir d’Ottawa. Il a également réussi cinq plaqués en défensive et un autre sur les unités spéciales.