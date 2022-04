Ronaldo ne joue pas le match à Liverpool après le décès de son nouveau-né

The Associated Press

MANCHESTER, Royaume-Uni — Cristiano Ronaldo ne jouera pas le match de Manchester United à Liverpool, mardi, à la suite de la mort de l’un de ses jumeaux nouveau-nés.

Le décès du garçon a été annoncé, lundi, par Ronaldo et sa partenaire, Georgina Rodriguez.

«La famille est plus importante que tout et Ronaldo soutient ses proches en cette période extrêmement difficile, a mentionné United dans un communiqué. En tant que tel, nous pouvons confirmer qu’il ne participera pas au match contre Liverpool à Anfield, mardi soir, et nous soulignons la demande de respect de la vie privée de la famille.»

La veille, Manchester United avait déjà soutenu son joueur dans un message diffusé sur les réseaux sociaux: «Ta douleur est notre douleur, Cristiano. Nous t’envoyons de l’amour et de la force, à toi et ta famille.»

Ronaldo a remercié les médecins et les infirmières pour leurs soins.

«Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.