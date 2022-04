Romanchuk remporte sa 2e victoire au marathon de Boston en fauteuil en roulant

Kyle Hightower, The Associated Press

BOSTON — L’Américain Daniel Romanchuk a remporté son deuxième titre en carrière au marathon de Boston en fauteuil roulant, remportant la victoire en une heure, 26 minutes et 58 secondes, lundi.

Romanchuk, âgé de 23 ans, a mené la course lors de 36,8 des 42 km, terminant en tête d’un peloton qui ne comprenait pas le champion en titre et quintuple vainqueur de l’événement Marcel Hug, qui s’est retiré quelques heures avant la course pour des raisons non précisées.

L’Américain Aaron Pike a terminé deuxième en 1h32:49, suivi du Britannique Johnboy Smith (1h32:55).

Romanchuck avait précédemment remporté la course à Boston en 2019 lorsqu’il est devenu le premier Américain depuis 1993 à remporter le titre. Il a terminé troisième du marathon de New York en novembre et deuxième de la première édition automnale de l’événement de Boston l’an dernier.