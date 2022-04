Roger Federer envisage un retour à la compétition à Bâle en octobre

Howard Fendrich, The Associated Press

Roger Federer a l’intention d’effectuer son grand retour à la compétition après ce qui aura été une absence de plus d’un an en disputant un tournoi en salle en Suisse en octobre.

L’événement bâlois a annoncé, mardi, dans un communiqué publié sur son site Internet que le champion de 20 titres du Grand Chelem «est officiellement inscrit dans le tournoi et figurera sur la liste des engagés avec le classement ATP protégé» de 9e tête de série.

Son agent, Tony Godsick, a confirmé à l’Associated Press que c’était le plan de Federer.

Le premier match de Federer là-bas est prévu le 25 octobre, selon le site Web.

La vedette suisse de 40 ans n’a pas disputé de match en compétition depuis sa défaite contre Hubert Hurkacz en trois manches en quarts de finale de Wimbledon, le 7 juillet. Peu de temps après cette défaite, Federer a été opéré pour réparer des dommages à son ménisque et au cartilage de son genou droit — la troisième fois en un an et demi que ce genou était opéré.

Federer a remporté un record chez les hommes de huit championnats au All England Club. Lui et Novak Djokovic sont à égalité pour le deuxième plus grand nombre de titres majeurs remportés par un homme. Rafael Nadal les devance avec 21.

Federer a confié lors d’une entrevue accordée à un journal suisse en novembre qu’il s’attendait à rater Wimbledon cette année — le tournoi commence le 27 juin — et qu’il ne savait pas quand, le cas échéant, il pourrait jouer à nouveau à un niveau élevé.

«Je veux voir une dernière fois de quoi je suis capable en tant que joueur de tennis professionnel.»

En février, Federer et Nadal ont annoncé qu’ils prévoyaient tous les deux de participer à la Coupe Laver à Londres du 23 au 25 septembre.

Cela marquerait le retour de Federer à l’action pour la première fois depuis juillet dernier, mais pas lors d’un tournoi à part entière, mais lors d’un événement par équipe fondé par sa société de gestion.

Federer a remporté le tournoi de Bâle à 10 reprises. Le tournoi reviendra cette année après avoir été annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.