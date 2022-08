Robbie Ray et les Mariners musellent les Guardians 4-0

Tim Booth, The Associated Press

SEATTLE — Robbie Ray a été dominant pendant sept manches, Dylan Moore et Ty France ont chacun cogné un circuit et les Mariners de Seattle ont pris la mesure des Guardians de Cleveland 4-0, dimanche.

Les Mariners ont gagné trois des quatre rencontres contre les Guardians, lors d’un possible aperçu d’un affrontement en séries. Les lanceurs ont été bons dans les quatre duels, mais les Mariners ont été assez efficaces offensivement pour se sauver avec la série.

Les deux clubs auront une série de trois matchs à Cleveland la fin de semaine prochaine et, potentiellement, en octobre.

Les Guardians mènent la section Centrale de l’Américaine, deux matchs devant les Twins du Minnesota. Le club du Minnesota a balayé une série à domicile contre les Giants de San Francisco.

Ray, le vainqueur de l’Américaine du Cy Young lors de la dernière saison avec les Blue Jays de Toronto, a poursuivi sur sa lancée au mois d’août en remportant un troisième départ consécutif.

Ray (11-8) a retiré sept frappeurs sur des prises et a alloué trois coups sûrs.

Lors du dernier mois, Ray a accordé six points et a retiré 41 frappeurs en 33 manches. Il a lancé un minimum de six manches lors de ses cinq départs et n’a pas alloué plus de deux points lors de chacun de ceux-ci.

Les Guardians ont été muselés pour une huitième fois cette saison, alors que les Mariners ont blanchi leur rival pour une septième fois.

La claque de Moore, de trois points, est survenue en sixième contre le partant Aaron Civale (2-6). France a expédié la balle au-dessus de la clôture en septième.