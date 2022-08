Riley signe un contrat de 10 ans d’une valeur de 212 millions $US avec les Braves

The Associated Press

ATLANTA — Le joueur de troisième but étoile Austin Riley a signé une prolongation de contrat de 10 ans d’une valeur de 212 millions $US avec les Braves d’Atlanta, lundi.

Le contrat, qui s’amorcera en 2023, est le plus lucratif de l’histoire de l’équipe et il arrive un peu comme une surprise alors que les Braves avaient encore le pouvoir de négociation pendant trois autres saisons.

Il s’agit du 25e contrat de 200 millions $ ou plus accordé dans l’histoire du Baseball majeur. Les Braves détiennent une option de 20 millions $ en 2033, sans clause de rachat, ce qui pourrait faire grimper l’entente à 232 millions $ en 11 saisons.

Riley a maintenu une moyenne au bâton de ,423 avec 11 circuits, 25 points produits et 21 points marqués au mois de juillet. Ses 26 coups sûrs de plus d’un but en juillet constituent un record des Braves pour le plus haut total lors d’un même mois, abaissant la marque établie en juillet 1961 par le légendaire Hank Aaron.

Riley mène actuellement les Majeures avec 61 coups sûrs de plus d’un but. Il a couronné son mois mémorable en produisant le point de la victoire en neuvième manche d’un gain de 1-0 face aux Diamondbacks de l’Arizona, dimanche.

Riley empoche 3,95 millions $ cette année, après avoir perdu sa cause en arbitrage. Il aurait encore été admissible à l’arbitrage en 2023, 2024 et 2025 avant de devenir joueur autonome.

Il mettra la main sur une somme de 15 millions $ en 2023, de 21 millions $ en 2024 et de 22 millions $ pour chacune des années restantes à son contrat. Riley donnera un pour cent de son salaire annuel à la Fondation des Braves d’Atlanta.

Riley présente une moyenne au bâton de ,301 cette saison. Il a commencé la journée de lundi au quatrième échelon du Baseball majeur au chapitre des circuits (29), en plus d’avoir produit 68 points et de montrer une moyenne de présence plus puissance de ,964 en 101 matchs.