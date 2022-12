Richard marque deux fois dans une victoire du Rocket contre les Senators

LAVAL, Qc — Anthony Richard a réalisé un doublé pour se hisser au sommet du classement des buteurs de la Ligue américaine de hockey et le Rocket de Laval a pris la mesure des Senators de Belleville 7-4, samedi après-midi.

L’ailier québécois a inscrit son 16e et 17e filet de la saison lors de sa 25e rencontre pour s’emparer seul du sommet du classement. Son total de 27 points lui permet de prendre la cinquième position du classement des pointeurs du circuit.

Les deux buts de Richard sont survenus lors du premier vingt pour permettre au Rocket de prendre les devants 5-1 à la fin de l’engagement.

Rafaël Harvey-Pinard, Jesse Ylönen et Alex Belzile ont tous récolté un but et une aide dans la victoire. Brandon Gignac et Lucas Condotta ont également touché la cible.

Le défenseur Nicolas Beaudin a récolté deux mentions d’assistance alors que le gardien Joseph Vrbetic a repoussé 27 tirs pour le Rocket.

Scott Sabourin, deux fois, Angus Crookshand et Rourke Chartier ont assuré la riposte pour les Senators. Le défenseur québécois Maxence Guenette a récolté deux aides.

Antoine Bibeau a accordé cinq buts sur 14 lancers lors du premier tiers avant de céder sa place. En relève, Mads Sogaard a bloqué 20 des 21 tirs en direction de la cage des Senators.

Les hommes de Jean-François Houle reprendront le collier mercredi pour y affronter les Comets de Utica. Ce sera le premier match d’une série de quatre sur la route pour le Rocket.