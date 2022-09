Reyes et Hoerner se distinguent dans une victoire des Cubs à Toronto, 7-5

Ian Harrison, The Associated Press

TORONTO — Franmil Reyes a cogné un circuit, Nico Hoerner a produit deux points et les Cubs de Chicago ont défait les Blue Jays de Toronto 7-5, mercredi, évitant ainsi d’être balayés dans la série de trois matches.

Ian Happ et Zach McKinstry ont frappé deux coups sûrs chacun pour les Cubs, qui mettaient fin à une série de quatre revers.

Les Cubs ont fini le mois d’août avec une fiche de 15-15, signant leur meilleur mois en 2022.

«C’est du positif, a mentionné le gérant David Ross. On veut continuer dans la même lignée en septembre.»

Libéré par Cleveland, Reyes en est à quatre circuits et 24 coups sûrs en 22 matches avec les Cubs.

«Ça fait du bien, a dit Reyes. Ce n’est pas tout le monde qui a une deuxième chance. Je dois en profiter.»

Du côté des Jays, Alejandro Kirk a cogné un circuit de trois points et Cavan Biggio a réussi une longue balle de deux points.

Les Jays ont conclu août avec un dossier de 13-14, leur première fiche perdante durant un mois en particulier cette année.

Mitch White (1-5) a donné six points et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Luke Farrell a alloué deux points et deux coups sûrs en deux manches.

Il est le fils de John Farrell, qui a été le gérant des Blue Jays et des Red Sox de Boston.

Son frère aîné Shane est en charge du recrutement amateur pour le club torontois.

Manuel Rodriguez (1-0) a remplacé Farrell et n’a permis aucun coup sûr en deux manches.

Rowan Wick, septième artilleur des siens, est allé chercher un neuvième sauvetage.

Toronto entamera vendredi un voyage de 10 matches incluant des séjours à Pittsburgh, Baltimore et Arlington.

Les Blue Jays et les Orioles sont dans la lutte pour l’une des places additionnelles en séries.

«Nos gars sont stimulés par le fait que tous nos matches qui restent seront importants», a dit le gérant des Blue Jays, John Schneider.