Resch trace un parallèle entre Bossy et le Rocket: la passion de marquer des buts

Selon l’ancien gardien Glenn Resch, Michael Bossy avait deux grands amours dans sa vie: marquer des buts et son épouse Lucie. Et Resch n’hésite pas à dresser un parallèle entre son ancien coéquipier avec les Islanders de New York et un autre grand buteur issu du Québec, et non le moindre: Maurice Richard.

Aujourd’hui analyste à la radio pour les matchs des Devils du New Jersey, Resch estime que Bossy et Richard avaient la même obsession: celle de trouver le fond du filet.

«Ce qu’il y a de particulier au sujet de Michael, c’est qu’il savait comment il voulait marquer des buts», a déclaré Resch, vendredi matin, alors qu’il se trouvait à Seattle où joueront les Devils, samedi soir.

«Certains joueurs doivent prouver des choses avant de vraiment croire qu’ils vont réaliser leur but. Mais Michael l’avait déjà fait. Et il avait une grande volonté, ce qui est un très bon trait de caractère pour un buteur.»

Selon Resch, Bossy a aussi été le premier joueur à vraiment exploiter l’ouverture au-dessus du bâton et entre les jambières des gardiens de buts.

«Avant ça, on enseignait aux joueurs à tirer bas, vers les coins, peut-être dans la partie supérieure, mais personne n’essayait de tirer entre les jambières. Un jour, je lui ai demandé s’il visait vraiment à cet endroit. Il m’a répondu ‘Oui, je surveille ça. Et dès que j’amorce mon élan, les gardiens ouvrent un peu leurs jambes pour faire le grand écart vers le côté’», a relaté Resch en notant que les gardiens, à cette époque, se tenaient debout avec les jambières collées ensemble.

«Il a été le premier à tirer entre les jambières. Et un peu tout le monde se demandait ‘Est-il chanceux ou essaye-t-il vraiment de faire ça?’ Et bien sûr, avec Michael, tout ce qu’il faisait était intentionnel.»

L’ancien gardien était particulièrement impressionné par la capacité de Bossy à s’infiltrer dans les brèches près du filet adverse.

«’Boss’ pouvait se faire un portrait de la situation et dire ‘ok, c’est là que je vais me dégager, c’est à cet endroit que je vais recevoir la rondelle’. Personne n’était meilleur pour trouver l’ouverture et tirer au filet.»

Avant d’être échangé aux Rockies du Colorado, Resch a partagé le même vestiaire que Bossy entre 1977 et 1981. Il a découvert un homme au tempérament réservé et porté vers sa famille.

«Hors de la patinoire, il était un merveilleux coéquipier. Il n’était pas bruyant. Clark Gillies était un peu le boute-en-train dans le vestiaire. ‘Boss’ était plutôt réservé, très concentré. J’ai souvent dit qu’il me faisait penser à ‘Rocket’ Richard parce qu’il savait que sa mission était de marquer des buts et qu’il vivait pour ça. Il se présentait à l’aréna, s’entraînait avec ardeur et lorsque l’entraînement était terminé, il ne sortait pas avec les gars. ‘Boss’ avait l’habitude de dire ‘Non, je rentre à la maison. J’ai envie d’être avec ma femme Lucie’.

«’Boss’ adorait marquer des buts et il adorait son épouse Lucie, d’enchaîner Resch. Comme le ‘Rocket’, il avait un tempérament similaire. Des joueurs différents, mais une seule idée en tête: marquer des buts. Et il aimait ça, et il aimait sa famille. Il était comme la plupart des grands artistes. Et ‘Boss’ était un artiste, pour ainsi dire. La plupart des grands artistes voient les choses différemment, ils voient la vie sous un angle un peu différent des autres.»