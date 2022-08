Reds: le premier-but Joey Votto devrait être prêt pour la saison 2023

The Associated Press

PITTSBURGH — Les Reds de Cincinnati ont indiqué que le premier-but Joey Votto a été opéré vendredi pour réparer la coiffe du rotateur de son épaule gauche et son biceps.

L’équipe a indiqué que le natif de Toronto devrait être rétabli à temps pour le début du camp et la saison 2023.

Le nom de Votto a été inscrit sur la liste des blessés de 60 jours avant le match de vendredi entre les Reds et les Pirates de Pittsburgh. Le nom de Mike Moustakas a été retiré de la liste des blessés et il remplaçait Votto au premier coussin dans la formation.

Votto, qui célébrera son 39e anniversaire de naissance le mois prochain, a expliqué mercredi qu’il s’est blessé lors d’une chute après une collision avec un coureur en 2015. Il jouait depuis malgré la blessure, mais elle s’est aggravée cette année.

Invité six fois au match des étoiles et joueur par excellence de la Ligue nationale en 2010, Votto a maintenu une moyenne de ,205 avec 11 circuits et 41 points produits cette saison. Il reste une saison à écouler à son contrat et l’équipe possède une option pour la saison 2024.