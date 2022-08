Red Sox: saison terminée pour Sale, qui s’est fracturé le poignet droit

Kyle Hightower, The Associated Press

BOSTON — L’as lanceur gaucher des Red Sox de Boston Chris Sale s’est fracturé le poignet droit dans un accident de vélo au cours du week-end et l’équipe a annoncé qu’il ratera le reste de la campagne.

Sale a été opéré lundi et on s’attend à ce qu’il soit rétabli à temps pour le début du camp préparatoire le printemps prochain.

Âgé de 33 ans, Sale a participé à seulement deux matchs cette saison et a oeuvré pendant cinq manches et deux tiers. Il a subi une fracture à l’auriculaire de la main gauche quand il a été atteint par une balle frappée en flèche face aux Yankees de New York le 17 juillet. Il avait dû être opéré le lendemain.

Les Red Sox sont passés à deux victoires près de gagner la Série mondiale en 2021, mais ils occupent le dernier de la section Est de l’Américaine cette saison en raison notamment des nombreuses blessures. Avant les matchs de mardi, ils affichaient un dossier de 54-56 et se retrouvaient à quatre matchs et demi du dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l’Américaine.

Sale a lancé pendant seulement 48 manches et un tiers depuis la fin de la saison 2019. Il a raté l’ensemble de la saison écourtée par la pandémie de COVID-19 en 2020 puisqu’il a subi l’opération Tommy John. Il a ensuite compilé un dossier de 5-1 avec une moyenne de 3,16 en neuf départs en 2021.

Il écoule la troisième saison d’un contrat de cinq, qui lui rapportera 145 millions $ US.