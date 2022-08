Rebecca Marino défait Andrea Petkovic à Washington, Shapovalov s’incline devant Wolf

WASHINGTON — Journée en deux temps pour le Canada à l’Omnium de tennis Citi, mercredi. La Vancouvéroise Rebecca Marino a atteint les quarts de finale grâce à une victoire de 6-3, 3-6, 6-1 contre l’Allemande Andrea Petkovic mais quelques heures plus tard, l’Ontarien Denis Shapovalov s’est vu montrer la porte de sortie en deuxième ronde.

Après avoir bénéficié d’un laissez-passer directement au second tour, Shapovalov, sixième tête de série et 22e joueur mondial, a baissé pavillon face à l’Américain J.J. Wolf, classé 99e, 6-2, 6-7 (5), 6-3, en début de soirée.

Shapovalov n’a pas su profiter du fait qu’il ait enregistré 20 as, une statistique qui a été sensiblement amoindrie par les 12 doubles fautes qu’il a commises.

Aussi, Shapovalov a été moins efficace que son rival lorsqu’il s’est retrouvé devant des balles de bris. En sept tentatives, Wolf a réussi cinq bris de service et n’en a concédé que deux au Canadien, également en sept opportunités.

De son côté, Marino, 111e au classement mondial, a connu un match en dents de scie, mais s’est finalement imposée au bout d’un duel de 1 heure 53 minutes.

Elle a cogné cinq as contre trois doubles fautes, tandis que Petkovic, 68e raquette mondiale, a réussi seulement un as et a commis sept doubles fautes. Marino a réalisé trois bris de service en 10 tentatives.

Marino en sera à ses premiers quarts de finale d’un tournoi de la WTA depuis la Coupe Banque Nationale, à Québec, en 2018.

Elle affrontera l’Australienne Daria Saville, qui a surpris l’Américaine et favorite Jessica Pegula 7-5, 6-4.

Marino a donné le ton à la rencontre en gagnant ses deux premiers jeux au service à zéro. Elle a ensuite profité de sa seule balle de bris de la manche pour prendre les commandes de la rencontre.

Le vent a toutefois tourné en deuxième manche. Marino a gagné seulement deux des sept points disputés sur sa deuxième balle de service.

Petkovic a réussi à la déstabiliser et à aller chercher un bris de service clé. Pendant ce temps, Marino était incapable de profiter de cinq balles de bris.

En manche ultime, Marino s’est offert un coussin de 3-0 en brisant le service de Petkovic dès le deuxième jeu. Elle a ensuite brisé une deuxième fois le service de Petkovic pour se retrouver au service pour le match à 5-1. Marino n’a pas raté sa chance.