Rasmus Dahlin donne la victoire aux Sabres en prolongation

VANCOUVER — Rasmus Dahlin a marqué à la 48e seconde de la période de prolongation pour donner une victoire de 3-2 aux Sabres de Buffalo aux dépens des Canucks de Vancouver, dimanche.

Casey Mittelstadt a obtenu un but et une aide et Jeff Skinner a inscrit l’autre filet des Sabres (22-33-8), qui ont remporté quatre de leurs cinq dernières parties.

Dans le camp des Canucks (30-26-8), J.T. Miller a récolté un but et une aide alors que Bo Horvat a enfilé l’autre but en avantage numérique.

Thatcher Demko a stoppé 26 tirs pour les Canucks alors que son homologue Craig Anderson a effectué 30 arrêts pour les Sabres. Il a signé sa 20e victoire de la saison.

Cette défaite vient conclure un décevant séjour de sept matchs à domicile pour les Canucks qui n’ont pu faire mieux que deux victoires (2-3-2).

Les Canucks ont subi une troisième défaite de suite pour la première fois depuis le 25 janvier.

Les Sabres ont entrepris la prolongation en faisant preuve de patience. Ils ont longuement retraité dans leur zone, s’attirant même les reproches de la foule, avant d’orchestrer une attaque qui a culminé par un tir de Dahlin dans l’enclave qui a battu Demko.

Mais avant d’en arriver là, Miller aurait bien pu mettre fin au match en fin de troisième période. Avec un peu plus d’une minute à faire, il s’est frayé un chemin dans la circulation pour atteindre le filet. Anderson a bloqué son tir, mais n’a pu contrôler le retour et la rondelle est demeurée libre un instant dans la zone réservée au gardien.

Un peu plus tôt, les Canucks avaient bénéficié d’une autre chance en or de rompre l’égalité quand Mattias Samuelsson a été puni pour avoir fait trébucher avec moins de cinq minutes à faire.

Anderson a été mis à l’épreuve, entre autres par le défenseur Quinn Hughes, mais le gardien a résisté à l’avantage numérique pour préserver l’égalité.