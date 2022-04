Raptors-Sixers: 3 ans plus tard, Nurse s’attend à une autre série âprement disputée

TORONTO — Trois ans après que les Raptors aient battu Philadelphie au deuxième tour, grâce au fameux tir de Kawhi Leonard, Nick Nurse s’attend de nouveau à une série âprement disputée.

Son message à son club: si vous chutez, relevez-vous sans tarder.

«Il y aura des hauts et des bas, intenses dans un cas comme dans l’autre. Il faut être prêts à l’accepter et à se retrousser les manches», a dit l’entraîneur de l’équipe torontoise, suite à un entraînement tenu mercredi.

Cinquièmes dans l’Est, les Raptors affronteront les 76ers, numéro 4, à partir de samedi soir, au Wells Fargo Arena.

Le deuxième match sera présenté lundi soir, également en Pennsylvanie.

Suivront les matches 3 et 4 au Scotiabank Arena, les 20 et 23 avril.

L’endroit n’a pas accueilli un match de séries depuis la cinquième rencontre de la finale de 2019, contre Golden State. Les Raptors ont mérité le championnat lors du match suivant, à l’étranger.

Toronto et Philadelphie ont croisé le fer deux fois en séries. En 2001, Vince Carter a raté de peu un tir de dernière seconde et les Sixers ont gagné en sept matches. Dix-huit ans plus tard, le résultat a été en faveur des Raptors, grâce au célèbre tir de Leonard.

Quatre joueurs de l’édition actuelle faisaient alors partie de la formation: Pascal Siakam, Fred VanVleet, OG Anunoby et le Montréalais Chris Boucher.

Nurse a dit que le groupe actuel a étudié des séquences du parcours jusqu’au titre pour mettre en lumière que le basket lors des séries, c’est imprévisible.

«C’était fou (celle contre les Sixers), a dit Nurse. Les deux clubs étaient vus comme vaincus plusieurs fois. Il y a eu tellement de matches serrés, mais aussi beaucoup d’autres qui ne l’étaient pas du tout. Ça illustrait un peu ce que je voulais dire: soyez prêts.»

Les Raptors ont gagné trois fois sur quatre face aux Sixers cette saison, incluant une victoire de 119-114 à Toronto, jeudi dernier.

Le tournoi de qualification donnant un bon répit, Pascal Siakam a dit avoir très hâte à samedi.

«On a l’impression de commencer une autre saison, a dit le Camerounais, qui a obtenu en moyenne 27,4 points, 9,3 rebonds et 6,4 passes depuis 10 matches.

«Évidemment, en séries, ça va être un peu plus intense, avec un peu plus d’attention aux détails. Ce que vous avez fait en saison régulière n’a plus d’importance. Il faut voir ça comme un nouveau départ.»

Les Raptors ont montré une fiche de 14-4 à leurs 18 derniers matches, le meilleur dossier de la NBA durant cette période.

Ça n’a pas empêché le membre du Panthéon Shaquille O’Neal de prédire qu’ils seront balayés. À l’antenne de TNT, il a dit ‘Prenez-ça en note’.

Dans le clan opposé se trouve notamment un autre Camerounais, celui-là de sept pieds en Joel Embiid, le champion pointeur de la ligue cette saison.

Nurse a fait remarquer qu’après plusieurs essais et erreurs durant la série de 2019, c’est un alignement inédit qui a eu le plus de succès pour contrer Embiid.

Les Raptors n’ont pas de joueur égalant ses 280 livres, mais ils ont de la rapidité et de longs bras, a fait valoir Precious Achiuwa.

«La clé est de se rendre avant lui à l’endroit où il veut aller, d’être dans ses jambes quand il veut pivoter, a dit Achiuwa. Il faut le couvrir à plusieurs et le faire travailler sans relâche.»

Le réserviste Thaddeus Young a dans son bagage d’expérience 51 matches de séries avec les Sixers, les Nets et les Pacers.

«C’est complètement différent, a dit Young. Mon conseil à nos jeunes joueurs est de garder son sang-froid et son calme, peu importe les tournures du match et l’adversité.

«Il faut être ni trop abattu, ni trop excité. Il faut essayer de se créer une bulle.»