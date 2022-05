Raptors: Le centre Khem Birch est opéré à un genou à Los Angeles

TORONTO — Le centre des Raptors de Toronto Khem Birch a subi une chirurgie arthroscopique «afin de retirer des débris» de son genou droit.

Les Raptors ont indiqué que l’intervention chirurgicale avait été effectuée mercredi à Los Angeles par le Dr Daniel Kharrazi à l’Institut Cedars-Sinai Kerlan-Jobe. Birch devrait être prêt à temps pour le camp d’entraînement en septembre.

Le joueur de six pieds neuf pouces a affiché des moyennes de 4,5 points et 4,3 rebonds par match en 55 rencontres cette saison, en plus d’afficher un temps de jeu moyen de 18 minutes par partie.

Le Montréalais âgé de 29 ans est l’un des 14 Canadiens qui feront partie du programme national au cours des trois prochaines années en vue de la Coupe du monde de la FIBA en 2023 et des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Du groupe, 11 évoluent dans la NBA, et ils ont tous accepté de participer au camp même s’ils sont blessés. Ce qui sera le cas de Birch, à l’approche des matchs de qualifications du Canada pour la Coupe du monde le 1er juillet à Hamilton, contre la République dominicaine, et le 4 juillet contre les Îles Vierges américaines.

Le Canada domine présentement son groupe de qualifications en vertu d’une fiche de 4-0.

Seize pays du continent américain convoitent les sept laissez-passer octroyés à cette zone en vue de la Coupe du monde de la FIBA en 2023.

Les représentants de l’unifolié n’ont pas participé au tournoi olympique de basketball masculin depuis les Jeux de Sydney, en Australie, en 2000.