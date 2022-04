Raptors: La présence de VanVleet est incertaine pour le match no 6 face aux Sixers

TORONTO — Le garde étoile des Raptors de Toronto Fred VanVleet pourrait rater le match éliminatoire de jeudi face aux 76ers de Philadelphie en raison d’une élongation au fléchisseur de la hanche gauche.

VanVleet a subi cette blessure en première demie du match no 3, et il a déchiré sa camisole en signe de frustration alors qu’il quittait le terrain. Il n’a pas participé au match no 4, qui s’est soldé 103-88 en faveur des Torontois.

VanVleet a présenté des moyennes de 20,3 points, 6,7 assistances et 4,4 rebonds par match cette saison, et il a été nommé sur l’équipe d’étoiles pour la première fois de sa carrière. Le joueur âgé de 28 ans a cependant été ralenti par une blessure à un genou qui l’a gardé à l’écart du jeu pendant 14 parties à compter de la fin du mois de janvier. Les Raptors ont gagné neuf de ces affrontements.

VanVleet a mentionné qu’il espère être suffisamment rétabli pour participer au deuxième tour éliminatoire, si les Raptors éliminent les Sixers.

Le match no 7 aura lieu, si nécessaire, samedi à Philadelphie.