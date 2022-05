Rafael Nadal se montre expéditif à son premier match à Paris

PARIS — Rafael Nadal, malgré ses maux et ses douleurs, a facilement accédé au deuxième tour des Internationaux de France.

Le champion à 13 reprises à Roland Garros a vaincu Jordan Thompson 6-2, 6-2, 6-2 au premier tour sur le Court Philippe Chatrier.

Nadal a remporté un 21e titre record du Grand Chelem aux Internationaux d’Australie fin janvier, mais il n’est revenu au jeu que récemment en raison d’une blessure aux côtes qui l’a incommodé depuis mars.

Il souffre également de douleurs chroniques au pied gauche. Cela l’a tenu à l’écart de Wimbledon et des Internationaux des États-Unis l’année dernière, et l’a de nouveau dérangé lors d’une défaite sur terre battue à Rome ce mois-ci.

L’Espagnol, qui dispute cette année son 18e Roland-Garros, s’est montré agressif et concentré d’entrée de jeu, sans doute dans un souci de préserver son énergie plus que jamais vital pour lui cette année.

«C’était important de gagner en trois sets et je suis très content de l’avoir fait, a-t-il confié après son match. Maintenant, j’ai conscience que j’ai encore une marge de progression importante et j’espère continuer à monter en puissance dans les prochains tours.»

Nada a rassuré pendant ce match, posant ses appuis normalement, sans souci en apparence du moins du côté de son pied, sur un court où il a vécu les plus belles heures de sa vie de joueur de tennis.

«C’est le court le plus important de ma carrière. Il est spectaculaire, surtout avec les changements effectués ces dernières années, mais ça reste le même court pour moi, celui sur lequel j’ai vécu les émotions les plus importantes de ma carrière sportive et qui a une grande histoire, histoire dont je suis fier de faire partie.»

Nadal affrontera au prochain tour Corentin Moutet, un joker français qui a battu le champion de Roland-Garros 2015 Stanislas Wawrinka 2-6, 6-3, 7-6 (2), 6-3.

Wawrinka a disputé seulement quatre matchs sur le circuit cette saison avant le tournoi parisien, en gagnant deux et en perdant deux. Il a raté la majeure partie de la saison dernière après une intervention chirurgicale au pied gauche.

Il a toutefois montré de belles choses au premier set qu’il a réglé en 28 minutes. Il s’est ensuite montré moins précis au service, notamment sur ses deuxièmes balles – derrière lesquelles il n’a remporté que 29% des points en deuxième manche. Moutet en a profité pour égaliser à un set partout.

Le Français de 23 ans a étiré sa belle dynamique mais a peiné à conclure dans la troisième manche.