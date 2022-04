Raducanu, championne des Internationaux des États-Unis, se sépare de son entraîneur

The Associated Press

LONDRES — Emma Raducanu, championne des Internationaux des États-Unis, s’est séparée de l’entraîneur Torben Beltz six mois après l’avoir embauché.

La joueuse britannique de 19 ans a révélé qu’elle recherchait «un nouveau modèle d’entraînement» bien qu’elle ait atteint un sommet en carrière en se hissant au 11e rang du classement féminin cette semaine après avoir atteint les quarts de finale au tournoi de Stuttgart.

«Je tiens à remercier Torben pour son encadrement, son professionnalisme et son dévouement au cours des six derniers mois, a confié Raducanu dans un communiqué. Il a un grand cœur et j’ai apprécié notre forte complicité pendant le temps passé ensemble. Je pense que la meilleure direction pour mon développement est de passer par un nouveau modèle d’entraînement avec le soutien de la (fédération britannique de tennis) dans l’intervalle.»

Raducanu avait coupé les ponts avec l’entraîneur Andrew Richardson après les Internationaux des États-Unis l’année dernière — où elle est devenue la première qualifiée à remporter un titre du Grand Chelem — et a ensuite embauché Beltz, ancien entraîneur de la triple championne en tournoi majeur Angelique Kerber, disant qu’elle voulait quelqu’un avec une expérience du circuit.

Raducanu devrait jouer au tournoi de Madrid cette semaine.