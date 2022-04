Radek Faksa marque en désavantage numérique pour donner la victoire aux Stars

The Associated Press

DALLAS — Un but de Radek Faksa en désavantage numérique en milieu de deuxième période a fait la différence, mardi soir, pour permettre aux Stars de Dallas de l’emporter 3-2 devant les Islanders de New York.

Marian Studenic et Tyler Seguin ont aussi touché la cible pour les Stars qui ont pris possession de la deuxième place d’équipe repêchée en vue des séries éliminatoires dans l’Association Ouest. Ils possèdent un point d’avance sur les Golden Knights de Vegas et accusent un point de retard sur les Predators de Nashville. Jake Oettinger a effectué 19 arrêts.

Jean-Gabriel Pageau et Brock Nelson ont répliqué pour les Islanders qui se retrouvent 11 points derrière les Capitals de Washington. Les Caps détiennent la dernière place disponible en séries éliminatoires dans l’Association Est. Semyon Varlamov a stoppé 37 rondelles.

Sur le but gagnant, Luke Glendening a provoqué un revirement à la ligne bleue des Islanders en désavantage numérique. Il a ensuite transporté le disque jusqu’en zone adverse pendant que Faksa fonçait directement au filet. Glendening a envoyé la rondelle en direction du but et Faksa l’a redirigée. Le tir a été bloqué par Varlamov, mais le disque a frappé le patin de Pageau pour rebondir au fond de la cage.

Studenic a ouvert la marque à 7:29 de la première période. Il s’agit de son premier but depuis qu’il a été réclamé par les Stars et de son deuxième de la saison.

Pageau a créé l’égalité en milieu de période, mais Seguin a remis les Stars en avant dans la dernière minute de jeu. En deuxième période, Nelson a atteint un nouveau sommet personnel avec son 33e but dès la 31e seconde pour faire 2-2.

Noah Dobson a aussi atteint un sommet personnel avec 40 points grâce à deux aides obtenues dans le match.