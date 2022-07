Quioto marque deux buts et mène le CF Montréal vers un gain de 2-1 sur D.C. United

Le CF Montréal n’a pas eu la tâche facile mais a tout de même pu arracher une victoire de 2-1 à D.C. United, la pire équipe de l’Association Est de la MLS, samedi soir au Audi Field.

Romell Quioto a été le pilier offensif du CF Montréal avec ses huitième et neuvième buts de la saison, en première demie.

En plus d’atteindre un sommet personnel en carrière avec ce total de neuf buts, Quioto vit une période prolifique car il a marqué six des 11 derniers buts de son équipe. Avec un peu de chance, il aurait pu bonifier ces totaux samedi soir.

«Romell, c’est bien, mais il aurait pu marquer plus de buts», a déclaré l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, en ricanant.

«Romell, je lui mets toujours des challenges un peu plus hauts. Je ne suis pas surpris. Encore une fois, maintenant, je m’attends à ce qu’il donne encore plus.»

Steven Birnbaum, en deuxième demie, a été le seul à déjouer la vigilance de James Pantemis, qui a livré une deuxième performance de qualité consécutive.

Avec ce gain, le CF Montréal (11-8-2) a établi un record d’équipe en MLS avec une cinquième victoire à l’étranger. Il s’est aussi hissé au troisième rang dans l’Association Est, deux points devant les Red Bulls de New York qui joueront dimanche soir à Austin.

Il a réalisé l’exploit en l’absence du défenseur Kamal Miller, suspendu après avoir reçu deux cartons jaunes la semaine dernière contre Toronto FC, et du milieu de terrain Samuel Piette, malade, mais pas en lien avec la COVID-19.

«Je suis très content. Je suis content qu’on ait gagné un match comme ça, dans la difficulté», a analysé Nancy.

La difficulté à laquelle Nancy faisait allusion est venue de diverses sources, à commencer par un certain manque d’opportunisme de l’équipe montréalaise pendant les 45 premières minutes de jeu.

«Première mi-temps très bonne, on peut marquer plus de buts, bien entendu, comme on l’a vu. On peut tuer le match très tôt mais on ne le fait pas. On a bien entamé la deuxième mi-temps, et après, on a eu un peu de difficulté à finir nos actions», a fait remarquer Nancy.

«On prend un but et à partir de là, ç’a été un autre match, qui a été fait de résilience, de courage. Je suis content qu’on ait gagné de cette façon-là. On est capable, pour l’instant du moins, de gagner de plusieurs façons. Bravo aux joueurs.»

Le CF Montréal sera de retour au stade Saputo samedi prochain pour un duel qui promet, contre le New York City FC.

Autre départ-canon

Plusieurs fois cette saison, le CF Montréal a marqué très tôt en début de rencontres. Mais en général, ça se produisait au stade Saputo. Samedi, les hommes de Wilfried Nancy ont réalisé l’exploit en territoire ennemi.

Quioto a touché la cible avant que ne soit complétée la première minute de jeu lorsqu’il a profité d’une maladresse du défenseur Dominic Pines dans son tiers défensif pour s’échapper vers le filet adverse.

Quioto a réussi à contourner le gardien Rafael Romo puis, d’un angle très fermé et du pied gauche, a fait rouler le ballon jusque dans le filet et entre deux défenseurs qui s’étaient glissés au sol dans l’espoir d’empêcher le but.

C’était déjà la troisième fois cette saison que le CF Montréal trouvait le fond du filet pendant la première minute de jeu.

«C’est une statistique folle!», a lancé le défenseur Alistair Johnston.

«Il n’y a pas de doute que ça aide, ça sort la foule du match, ça nous donne cet élan hâtif. Donnons le crédit à Romell. Il a mis la pression sur le défenseur central, l’a placé dans une position un peu difficile. (…) C’est un début de match parfait.»

Quioto a doublé l’avance des siens à la 35e minute de jeu sur une autre incursion en zone adverse, à la suite d’une longue passe de Joel Waterman. Cette fois, Quioto a touché la cible en lobant le ballon par-dessus Romo.

La formation montréalaise a eu des opportunités de tripler son avance avant la fin de la demie, notamment pendant les arrêts de jeu lorsque Quioto a dirigé un tir de loin directement sur la tige verticale gauche.

Les joueurs de D.C. United ont montré plus d’ardeur en deuxième demie et ont forcé Pantemis à réaliser des arrêts importants contre Miguel Berry, à la 51e et à la 62e minute.

Entre les deux, cependant, Pantemis n’a rien pu faire sur la déviation de la tête de Birnbaum, du centre de la surface de réparation, à la suite d’un coup franc, à la 56e minute de jeu.

Tant bien que mal, le CF Montréal a résisté pour ajouter trois précieux points à sa fiche et solidifier sa position parmi le top-4 dans l’Association Est.