Purdy permet aux 49ers de signer une 8e victoire consécutive

Josh Dubow, The Associated Press

SANTA CLARA, Calif. — Brock Purdy a encore lancé deux longues passes de touché à George Kittle et les 49ers de San Francisco ont battu les Commanders de Washington 37-20, samedi, pour décrocher pour une huitième victoire consécutive.

Purdy a continué à jouer de façon impressionnante depuis qu’il a remplacé Jimmy Garoppolo, blessé, au début de la 13e semaine d’activités. Le dernier choix du repêchage de 2022 a assurément surpassé les attentes.

«Il réussit à nous donner le ballon, a dit Kittle. Il est excellent avec le ballon. Il l’envoie où il veut. Il permet aux gars de courir avec. Il est super intelligent dans le champ arrière et il cause des erreurs.

«Sa confiance est au plus haut en ce moment et je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas.»

Il a lancé deux passes de touché dans quatre matchs consécutifs pour les 49ers (11-4) et a gagné ses trois départs. Le club de San Francisco maintient la pression sur les Viking du Minnesota dans la course pour la deuxième place de l’Association Nationale.

Purdy a rejoint Kurt Warner, membre du Temple de la renommée, en tant que seul quart — depuis que les départs ont commencé à être comptabilisés en 1950 —, à remporter ses trois premiers départs tout en lançant de multiples passes de touché dans chaque match.

«Je ne pense pas vraiment à devenir de plus en plus à l’aise ou quoi que ce soit de ce genre, a-t-il admis. J’ai toujours la même détermination et la même motivation qu’avant, lorsque je ne jouais pas. Je veux aller sur le terrain et prouver à mes coéquipiers de mon talent. Je veux gagner le respect à chaque jeu, chaque remise, chaque possession.»

Taylor Heinicke a lancé deux passes de touché pour les Commanders (7-7-1), mais a également commis un échappé et l’une de ses remises a été interceptée lors du quatrième quart. Il a été remplacé après son deuxième revirement par Carson Wentz.

Les Commanders n’ont pas gagné leurs trois dernières rencontres, mais ils ont toujours un demi-match d’avance sur les Seahawks de Seattle et les Lions de Detroit dans la course à la dernière place pour les éliminatoires dans la Nationale.

Les 49ers ont ouvert le jeu dans le troisième quart grâce à d’autres jeux cruciaux de Purdy. Dès la première possession de la deuxième mi-temps, ils ont inscrit un majeur lorsque Kittle s’est ouvert en profondeur pour un touché de 34 verges.

Kittle a marqué à nouveau plus tard dans le quart sur un attrapé et une course de 33 verges, pour porter le score à 21-7. Kittle a également attrapé deux passes de touché la semaine dernière, ce qui lui a permis d’établir un record personnel de huit touchés en une saison.

Les 49ers ont capitalisé sur les jeux importants tout au long du match, marquant également leur premier touché sur une percée de 71 verges de Ray Ray McCloud.

Nick Bosa et la défense des 49ers ont fait le reste du travail. Bosa a permis à Robbie Gould d’obtenir un placement grâce à un sac aux dépens de Heinicke et les 49ers ont ajouté un autre placement après une interception de Jimmie Ward dans le territoire des Commanders.

Wentz, qui jouait pour la première fois depuis la sixième semaine d’activités, a fait une passe de 20 verges à Curtis Samuel, mais c’était trop peu et trop tard pour les Commanders.