Presque blanchi en 1ère demie, Mitchell amasse 32 points et l’Utah s’impose à Dallas

The Associated Press

DALLAS — Privés d’un Luka Doncic blessé au mollet, les Mavericks de Dallas ont été battus 99-93 par Donovan Mitchell et le Jazz de l’Utah, samedi, alors que débutait cette série de premier tour dans l’Ouest.

Mitchell a été limité à deux points en première demie, mais il a signé 19 points au troisième quart. L’Utah a conclu ce quart en avance 73-65.

Dallas s’est approché à 92-91 avant un tir de trois points de Royce O’Neale, avec 57 secondes au cadran.

O’Neale inscrivait alors ses premiers points du match, après quatre tirs ratés. Le Jazz est resté en contrôle par la suite.

Mitchell a terminé le match avec 32 points, six passes et six rebonds.

Le deuxième match sera présenté lundi soir.

Bojan Bogdanovic a donné un coup de main à Mitchell avec 26 points, tandis que Rudy Gobert a capté 17 rebonds et a fait trois blocs.

Chez les Mavericks, Jalen Brunson a récolté 24 points, deux de plus que Spencer Dinwiddie.

Doncic a subi une élongation au mollet gauche le 10 avril face aux Spurs, lors du dernier match de la saison régulière des Mavericks.

Son cas sera évalué au jour le jour, a dit l’entraîneur Jason Kidd.

Le Slovène de 23 ans a fini troisième dans la NBA avec 28,4 points par match en moyenne, cette saison.

Doncic a été le seul joueur de la ligue à montrer des moyennes d’au moins 28 points, huit rebonds et huit passes, cette saison.

Timberwolves 130 – Grizzlies 117

Anthony Edwards a inscrit 36 points à ses débuts en éliminatoires et les Timberwolves du Minnesota ont surpris les Grizzlies de Memphis 130-117, dans le premier match de leur série.

Karl-Anthony Towns a ajouté 29 points et 13 rebonds pour les Timberwolves, qui ont pris l’avantage du terrain. Malik Beasley a amassé 23 points et Jaden McDaniels en a obtenu 15.

La troupe du Minnesota a remporté le premier match d’une série pour une première fois depuis 2004. Elle a terminé la saison au septième échelon après avoir vaincu les Clippers de Los Angeles lors d’un match de qualification.

Le deuxième duel de la série aura lieu mardi soir, à Memphis.

Ja Morant a mené les Grizzlies avec 32 points et huit assistances et il a été appuyé par les 24 points de Dillon Brooks. Brandon Clarke a récolté 13 points et 12 rebonds en tant que substitut.

Les Grizzlies ont égalé un record d’équipe en signant 56 victoires cette saison et ils ont conclu la campagne en deuxième place de l’Association Ouest, du jamais vu pour eux.

Nuggets 107 – Warriors 123

Jordan Poole a brillé à son premier match en séries éliminatoires avec 30 points, Stephen Curry a fait son retour au jeu et les Warriors de Golden State ont contenu Nikola Jokic pour battre les Nuggets de Denver 123-107, dans le premier match de leur série.

Finalement en santé, Klay Thompson a participé à une première partie en série en presque trois ans et a inscrit 19 points. La combinaison de Curry, Poole et Thompson en périphérie s’est avérée difficile à contrer pour les Nuggets.

Jokic a récolté 25 points et 10 rebonds, mais a éprouvé des ennuis près du panier en raison de la défense de Draymond Green et Kevon Looney. La vedette des Nuggets a réussi 12 de ses 25 lancers de deux points.

Le second affrontement entre les deux équipes aura lieu lundi, à San Francisco.

Curry, qui a entamé la rencontre sur le banc, a amassé 16 points en 21 minutes après avoir raté exactement un mois en raison d’une blessure au pied gauche.