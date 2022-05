Predators: prolongation de contrat pour John Hynes et ses adjoints

Teresa M. Walker, The Associated Press

NASHVILLE — Les Predators de Nashville ont prolongé les contrats de l’entraîneur-chef John Hynes et ses adjoints jusqu’au terme de la saison 2023-24.

Ils auront donc l’occasion de poursuivre leur travail après une campagne de résurgence chez les Predators, malgré une élimination en quatre matchs dès le premier tour des séries.

«Je crois que John et ses adjoints sont les bonnes personnes pour nous mener vers les grands honneurs et je ferai tout en mon possible pour leur donner les outils nécessaires pour y arriver», a dit le directeur général David Poile.

Poile a embauché Hynes en janvier 2020. Il est devenu le troisième entraîneur-chef de l’histoire des Predators après Barry Trotz et Peter Laviolette.

Les Predators ont gagné seulement trois matchs éliminatoires sous les ordres de Hynes. Ils n’ont pas gagné de série depuis 2018, quand ils avaient franchi la première ronde après avoir remporté le trophée des Présidents sous les ordres de Laviolette.

L’Avalanche du Colorado a balayé les Predators lors du premier tour ce printemps. Ils étaient toutefois privés de leur gardien numéro un Juuse Saros, blessé.

Saros, finaliste pour le trophée Vézina, a inscrit 38 des 45 victoires des Predators en saison régulière. Le capitaine Roman Josi, finaliste pour le trophée Norris, a connu la saison la plus productive de la LNH pour un défenseur en 29 ans en amassant 96 points.

À l’attaque, Matt Duchene a établi un record d’équipe avec 43 buts, un de plus que Filip Forsberg.