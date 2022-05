Poursuite de Gruden: la NFL est déboutée en cour; la poursuite suit son cours

Ken Ritter, The Associated Press

LAS VEGAS — La NFL a été déboutée, mercredi, alors qu’elle tentait de saborder la poursuite intentée par l’ex-entraîneur des Raiders de Las Vegas Jon Gruden, qui accuse la ligue d’avoir «orchestré une campagne malicieuse», dont d’avoir coulé des courriels offensants, pour l’obliger à démissionner en octobre dernier.

Un juge du Nevada a statué contre la NFL sur deux importants points dans cette bagarre juridique entre l’entraîneur qui a laissé derrière plus de six ans d’un contrat record de 10 ans et 100 millions $ US et le commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Les avocats des deux parties ont refusé de commenter à la suite d’une audience de 90 minutes, mais Gruden est sorti de la salle d’audience en disant: «Go Raiders!». Il a ajouté avant d’entrer dans un ascenseur qu’il espérait que sa poursuite contre la ligue et Goodell puisse aller de l’avant.

Goodell n’a pas assisté à l’audience dans ce dossier civil d’obstruction contractuelle et de complot.

La juge de la Cour de district du comté de Clark Nancy Allf a rejeté les requêtes de l’avocat de la NFL Kannon Shanmugam, qui souhaitait voir la poursuite de Gruden déboutée sur-le-champ ou permettre à la ligue de statuer dans cette affaire en arbitrage, où Goodell aurait pu superviser de façon privée cette affaire.

La ligue a la responsabilité d’agir, a argué Shanmugam, dans les cas de «conduite préjudiciable aux meilleurs intérêts de la ligue ou du football professionnel».

L’avocat de Gruden, Adam Hosmer-Henner, a quant à lui avancé que de mettre ces décisions dans les mains de Goodell équivaudrait à «un déraisonnable conflit d’intérêts».

Gruden accuse la NFL et Goodell d’avoir détruit sa carrière et d’avoir saborder plusieurs contrats de commandites en faisant couler des courriels, dont personne ne conteste qu’ils ont été envoyés par Gruden. Shanmugam a fait remarquer que ces courriels contenaient des propos «racistes, misogynes et homophobes» qu’ils ne pouvaient répéter en salle d’audience.

Ces courriels avaient été obtenus dans l’enquête touchant sur la culture d’entreprise de l’équipe qui s’appelait à l’époque les Redskins, maintenant les Commanders, de Washington. Ils ont été envoyés entre 2011 et 2018 à plusieurs personnes, dont l’ex-propriétaire du club Bruce Allen.

Gruden était alors analyste au réseau ESPN, après avoir dirigé dans la NFL de 1990 à 2008, dont comme entraîneur-chef avec les Raiders d’Oakland et les Buccaneers de Tampa Bay.

Hosmer-Henner s’est plaint que les courriels de Gruden ont été sciemment coulés pour le forcer à démissionner de son poste d’entraîneur-chef avec les Raiders, qui l’avaient réembauché en 2018, à leur première saison à Las Vegas.

«Ils ont fait pression sur les Raiders pour qu’ils le congédient, a dit Hosmer-Henner. Et quand ils ne l’ont pas fait et qu’il a dirigé le week-end suivant, la ligue a continué de menacer de faire couler plus de documents.»

Gruden a dirigé le 10 octobre, deux jours après que le Wall Street Journal eut rapporté qu’il avait utilisé un terme raciste pour décrire le directeur de l’Association des joueurs, DeMaurice Smith. Gruden a démissionné le lendemain, peu après que le New York Times eut révélé d’autres courriels au contenu offensant.

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a déclaré plus tard en octobre que l’équipe s’était entendue avec Gruden au sujet des plus de six ans encore à faire à son contrat. les termes de cette entente n’ont pas été dévoilés.