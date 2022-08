poulin et Bach mènent la Canada à un gain de 9-0 contre le Japon au Mondial féminin

HERNING, Danemark — Victoria Bach et plusieurs de ses coéquipières canadiennes ont largement profité du temps en zone offensive que leur ont accordé les Japonaises dans une victoire de 9-0 dans le tournoi à la ronde du Championnat du monde de hockey féminin.

Bach a marqué le premier but de sa carrière au Mondial, en plus de préparer celui d’Emma Maltais et de se faire complice d’un autre. La capitaine Marie-Philip Poulin a marqué deux fois et contribué une aide pour les championnes en titre.

Ella Shelton, Blayre Turnbull, Jamie Lee Rattray, Sarah Fillier et Sarah Potomak ont aussi marqué une fois chacune dans la troisième victoire consécutive du tournois à la ronde pour le Canada, sur la glace d’Herning, au Danemark.

La défenseuse Jocelyne Larocque a inscrit deux aides pour atteindre le cap des 50 points en carrière pour la sélection nationale. Erin Ambrose a aussi récolté deux aides. Seize joueuses du Canada ont récolté au moins un point dans ce duel.

«’est excitant, mais notre objectif principal était de suivre le plan de match et se préparer pour les matchs à venir», a déclaré Bach.

«Nous avons effectuons du bon travail sur de nouveaux aspects de notre jeu, que ce soit au sein de notre trio ou en équipe.»

Le Japon, privé de trois patineuses pour ce premier affrontement en 22 ans avec le Canada, a écopé de huit pénalités, dont trois ont mené à des buts des gagnantes.

À son premier départ, Emerance Maschmeyer n’a pas eu à faire face à un lancer avant la dernière minute de jeu de la deuxième période. Elle a repoussé les cinq qu’elle a affrontés.

«C’est tout un défi d’attendre de la sorte devant le filet. Mais je savais que lorsque le Japon obtiendrait une chance, ce serait une très bonnes occasion de marquer, alors je devais rester prête», a indiqué Maschmeyer.

«J’ai de l’expérience dans ce genre de rencontres, ce qui me permet de savoir quoi faire pour demeurer dans le match. Il s’agit de communiquer avec mes coéquipières, de jouer la rondelle quand je le peux et de demeure concentrée. Le prochain tir est toujours le plus important.»

La gardienne japonaise Akane Konishi a stoppé 28 des 32 tirs qu’elle a reçus avant d’être remplacée par Riko Kawaguchi à mi-chemin de la deuxième période de ce premier duel entre les deux pays en 22 ans. Kawaguchi a effectué 22 arrêts.

Le Canada mettra fin à son tournoi à ronde mardi, contre les États-Unis, aussi invaincus en deux rencontres. Les Américaines affronteront les Suissesses lundi. Dans le seul match du groupe B à l’horaire dimanche, à Frederikshavn, le Danemark a inscrit sa première victoire, 1-0, contre la Hongrie.

Les quatre premières équipes au classement de chaque groupe atteindront les quarts de finale, disputés jeudi. Les demi-finales auront lieu samedi et les matchs de médailles dimanche, à Herning.

Le Japon avait terminé sixième l’an dernier, le meilleur classement de son histoire. Il s’était aussi classé sixième aux Jeux olympiques de Pékin, en février, mais sa formation a été complètement revampée et il s’est présenté au Danemark avec 13 joueurs âgés de moins de 22 ans. Les trois blessés de dimanche faisaient partie du groupe de vétérans ayant participé aux Jeux de Pékin.

Le pays s’est retrouvé dans le groupe A en raison de l’exclusion de la Russie par la Fédération internationale de hockey sur glace.

Il a eu bien du mal à contenir le Canada en première période et écopé de cinq pénalités mineures, dont trois dans les cinq premières minutes, qui ont pavé la voie à deux buts du Canada.

L’entraîneur-chef nippon, Yuji Iizuka, a déclaré qu’il avait changé de gardienne pour donner de l’expérience aux deux face à l’équipe no 1 au monde.

«Il s’agit d’une grande opportunité de développement chaque fois que vous affrontez le Canada, a-t-il expliqué à l’aide d’un traducteur. Toutes les joueuses sont très excitées d’affronter le Canada; ça représente beaucoup. Nous savons que ça va être un match difficile, mais c’est une chance que d’affronter les championnes du monde.»