Portés par un Siakam magistral, les Raptors gagnent en prolongation contre Boston

The Associated Press

TORONTO — Pascal Siakam a été éblouissant avec 40 points et les Raptors de Toronto ont battu les Celtics de Boston 115-112 en prolongation, lundi.

Siakam a inscrit au moins 40 points pour la quatrième fois de sa carrière, aidant les Raptors à mériter un troisième gain d’affilée.

Le Camerounais a aussi fourni 13 rebonds, trois vols et deux blocs.

En prolongation, Toronto (43-32) perdait 110-109 lorsque Siakam a signé un panier du bout des doigts, mettant à profit son agilité.

Il a fait un bloc et ajouté un panier, avant que Boston réduise l’écart avec des lancers francs de Grant Williams.

Derrick White de l’adversaire n’a pas converti une percée; Thaddeus Young a saisi un rebond crucial, puis Gary Trent y est allé de lancers francs pour le compte final – concrétisé après que Marcus Smart et Williams aient chacun raté un tir qui aurait créé l’impasse.

OG Anunoby (14), Fred VanVleet (14), Trent (12), Young (12) et Scottie Barnes (10) sont les autres joueurs des Raptors qui ont atteint les deux chiffres pour les points.

Young a disputé 28 minutes, un sommet depuis que les Raptors l’ont acquis des Spurs, à la mi-février.

«Physiquement ça va, (quelques petits traitements) et ça va aller, a dit avec le sourire l’athlète grand et costaud âgé de 33 ans, qui devient un très bel ajout au groupe torontois.

«Je prends un bon rythme, je redeviens moi-même. Je veux continuer de la même façon jusqu’en séries.

«Je suis de plus en plus à l’aise avec nos systèmes, et les gars m’aident beaucoup. Je m’assure de donner le maximum d’efforts à chaque fois et ça fonctionne.»

VanVleet et Trent ont aussi obtenu trois vols chacun, tandis que Precious Achiuwa a réussi quatre blocs.

Trent revenait au jeu après une blessure au gros orteil du pied gauche. Il a raté trois matches.

Khem Birch a raté la rencontre, ennuyé au genou droit.

Smart a mené les siens avec 28 points, 11 de plus que Williams.

Les Raptors ont la même fiche que les Bulls, mais Chicago détient le cinquième rang grâce à une fiche positive contre le club canadien.

Sixième dans l’Est, Toronto devance par un match les Cavaliers de Cleveland.

Les Raptors vont rejouer mercredi à la maison, contre le Minnesota.

Le score était 80-80 après 36 minutes. Au début du dernier quart, trois tirs au long cours ont donné un coussin de 89-82 aux visiteurs.

Boston a ensuite mené 101-94, puis VanVleet a réussi deux tirs de trois points en 21 secondes.

Le score est resté très serré puis, avec 58 secondes au cadran, Aaron Nesmith a fait mouche pour trois points, pour 106-102 en faveur des Celtics.

Siakam a répondu avec un panier, Young a réussi un bloc contre Smart et Siakam a créé l’impasse avec des lancers francs, avec 12 secondes à écouler.

Les Celtics jouaient sans leurs deux meilleurs pointeurs, Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Ils étaient aussi privés de leur meneur des rebonds et des blocs, Robert Williams.

Tatum et Brown ont des raideurs au genou droit, tandis que Williams a une déchirure de cartilage au genou gauche.

Al Horford manquait aussi à l’appel lundi, pour des raisons personnelles.

Williams mène les siens avec 9,6 rebonds et se trouve deuxième de la ligue avec 2,2 blocs par match, en moyenne.

Il a inscrit en moyenne 10 points par rencontre.

Boston (47-29) lutte avec Miami, Milwaukee et Philadelphie pour mériter la première place dans l’Est.

Les Celtics feront une mise à jour quant à Williams plus tard dans la semaine.

Le type de blessure qu’il a demande souvent une période de rééducation de près de deux mois.