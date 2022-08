Pier-Olivier Lestage fera sa place progressivement au sein de la formation

MONTRÉAL — Pier-Olivier Lestage ne fera pas partie des partants des Alouettes jeudi, quand l’équipe accueillera les Blue Bombers de Winnipeg. Mais le joueur de ligne à l’attaque récemment embauché par le club de football montréalais s’acclimate peu à peu à son nouvel environnement.

«Il va faire partie des 45 joueurs qui vont s’habiller jeudi, mais il s’est entraîné trois fois! Avant qu’il soit partant, on a encore beaucoup de travail à faire», a indiqué l’entraîneur-chef et directeur général Danny Maciocia. Des propos dont ne se formalise pas Lestage, loin de là.

«C’est certain que je ne serai pas partant cette semaine, a dit celui qui a paraphé un contrat de deux ans plus une année d’option avec les Alouettes. J’ai encore des trucs à apprendre et d’autres à peaufiner avant de faire ce saut-là. On m’a dit que je serais habillé. Je vais donc me préparer comme si j’allais être un partant, mais ce ne sera pas le cas. Je comprends la situation et ça me va. J’ai juste hâte de voir comment ça va se passer sur le terrain.»

Lestage a été repêché par Maciocia avec le 10e choix au total en 2021. Le d.g. montréalais suivait de près sa progression et son utilisation chez les Seahawks, où l’ancien des Carabins de l’Université de Montréal a passé la saison 2021 au sein de la formation d’entraînement. Quand Lestage a été retranché il y a quelques semaines, Maciocia était à la fois heureux et déçu.

«Pour les Alouettes, j’étais très content! a admis le d.g. Mais je l’ai appelé immédiatement, car je me doutais qu’il était déçu quand il a été retranché.»

«Danny et moi sommes restés en contact depuis que j’ai été retranché, a ajouté Lestage. Évidemment, mes droits appartenaient aux Alouettes dans la LCF. Ce n’étaient pas des négociations, mais Danny voulait me laisser savoir que les Alouettes auraient une place pour moi.»

«Il était à notre match contre Edmonton, a poursuivi Maciocia. On se disait que si une occasion se présentait de retourner dans la NFL, nous serions tous contents pour lui, mais que s’il voulait venir avec les Alouettes, nous serions heureux qu’il se joigne à nous. La semaine dernière, on s’est reparlé et on a commencé à préparer sa venue.»

«Quand j’ai pris ma décision, je lui ai fait savoir que je voulais me joindre à l’équipe et les négociations ont commencé, a expliqué Lestage. Je suis super content d’être ici.»

Lestage n’a évidemment pas fermé la porte à la NFL, même s’il admet ne pas y penser pour l’instant.

«Il y a une fenêtre d’opportunité après chaque saison dans la LCF. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça demeure une possibilité d’y retourner (dans la NFL), a dit celui qui fêtera ses 25 ans, jeudi. C’est certain que ça m’intéresse: c’est la meilleure ligue au monde et tu veux jouer contre les meilleurs; c’est alléchant. Mais pour l’instant, je suis chez les Alouettes, je suis content d’y être et toute mon attention est portée vers l’équipe.»

Garde naturel, Lestage, qui portera le no 68, se dit capable d’occuper toutes les positions sur la ligne à l’attaque.

«C’est certain que j’essaie de me rendre le plus indispensable possible en étant quelqu’un capable de jouer toutes les positions. J’ai davantage le gabarit d’un gars qui va jouer à l’intérieur, comme garde ou centre, mais je suis capable de jouer comme bloqueur aussi. Je pense aussi que ça va aller vers ça dans les prochaines semaines.»

Maciocia n’a pas de plan défini pour lui, se contentant de dire que Lestage, qui peut jouer des deux côtés du centre, «est polyvalent». On peut penser qu’en ne précisant pas sa pensée, il ne souhaite pas jouer dans la tête du joueur qui pourrait éventuellement perdre son poste au profit du nouveau venu.