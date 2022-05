Phillip Danault et les Kings battent les Oilers à l’arraché lors du match no 1

EDMONTON — Phillip Danault a fait scintiller la lumière rouge en fin de troisième période et les Kings de Los Angeles ont tenu le coup pour l’emporter 4-3 contre les Oilers d’Edmonton lors du premier match de leur série du premier tour, lundi.

Danault, qui a été utilisé pendant 22 minutes et 45 secondes, a également récolté une aide en plus de terminer la rencontre avec un différentiel de plus-3.

Trevor Moore et Alex Iafallo ont eux aussi récolté un but et une aide pour les Kings. Brandon Lemieux a également touché la cible.

Connor McDavid et Kailier Yamamoto ont obtenu un but et une mention d’assistance dans la défaite. Leon Draisaitl a marqué en avantage numérique pour les Oilers.

Jonathan Quick a stoppé 35 tirs pour les Kings. Mike Smith, qui a été l’instigateur du but victorieux des Kings avec une mauvaise remise, a alloué quatre buts sur 35 tirs.

Alors en retard 2-0 en fin du premier vingt, McDavid a marqué un autre but digne des faits saillants pour réduire l’écart de moitié. Il a contourné puis déjoué des joueurs des Kings avant de battre Quick d’un tir précis.

Les Kings ont dû se passer des services de l’ailier offensif Viktor Arvidsson, qui a hâtivement quitté l’entraînement de samedi. Il a totalisé 49 points (20 buts et 29 aides) en 66 rencontres cette saison.

Les clubs reprendront le collier mercredi, toujours à Edmonton. La série se dirigera à Los Angeles pour le duel de vendredi.