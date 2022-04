Pettersson obtient trois points dans une sixième victoire de suite des Canucks

VANCOUVER — Elias Pettersson a marqué deux fois et a obtenu un aide et les Canucks de Vancouver ont prolongé à six leur séquence de victoires grâce à un gain de 6-2 contre les Stars de Dallas, lundi.

Brock Boeser et Jason Dickinson ont chacun récolté un but et deux mentions d’assistance pour les Canucks (38-28-10). Vasily Podkolzin et Conor Garland ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour la formation britanno-colombienne.

Seul Roope Hintz a touché la cible pour les Stars (43-28-5), dont une fois en désavantage numérique.

Thatcher Demko a stoppé 28 des 30 tirs dirigés vers la cage des Canucks, qui ont remporté les trois rencontres entre les deux clubs cette saison.

Jake Oettinger a accordé quatre buts sur 19 tirs avant d’être remplacé en période médiane. Scott Wedgewood a réalisé 10 arrêts en relève.