Peter Reynolds amasse six points et les Sea Dogs pulvérisent les Eagles 14-2

SAINT-JEAN, N.-B. — Peter Reynolds a récolté quatre buts et deux aides et les Sea Dogs de Saint-Jean ont pulvérisé les Eagles du Cap-Breton 14-2, vendredi soir.

La soirée de rêve de Reynolds, qui a établi des sommets en carrière pour le plus de buts et de points dans un même match, est survenue alors que les Sea Dogs ont signé une 14e victoire consécutive.

Il s’agit de la quatrième plus longue série de victoires des Sea Dogs depuis son arrivée dans la LHJMQ, en 2005. Leur record d’équipe est de 22, établi lors de la saison 2009-10.

Jérémie Poirier a amassé deux buts et deux assistances alors que Philippe Daoust et Marshall Lessard ont tous deux obtenu deux buts et une mention d’aide. Olivier Picard a participé à cinq filets des siens.

Brady Burns, William Dufour, Vincent Sévigny et Raivis Kristians Ansons ont également fait bouger les cordages pour l’équipe de Saint-Jean, qui est assurée de terminer au troisième rang de l’Association Est.

Nikolas Hurtubise a alloué deux buts en 20 lancers pour les Sea Dogs.

Les joueurs recrues Cam Squires et Peter Repcik ont timidement répliqué pour les Eagles, qui occupent le dernier rang de classement général de la LHJMQ.

Rémi Delafontaine a permis six buts en 19 tirs pour les Eagles. En relève, Xavier Farrah a repoussé 22 des 30 rondelles dirigées vers lui.

Islanders 3 – Wildcats 2 (Fus.)

Xavier Simoneau a mis fin au débat lors de la 19e ronde des tirs de barrage et les Islanders de Charlottetown ont vaincu les Wildcats de Moncton 3-2.

Foreurs 1 – Cataractes 10

Mavrik Bourque et Xavier Bourgault ont tous deux obtenu six points et les Cataractes de Shawinigan ont écrasé les Foreurs de Val-d’Or 10-1.

Océanic 3 – Remparts 4

Zachary Bolduc a touché la cible pour une 52e fois cette saison et les Remparts de Québec ont eu raison de l’Océanic de Rimouski par la marque de 4-3.

Drakkar 3 – Saguenéens 2 (Fus.)

Vincent Collard a fermé les livres en fusillade et le Drakkar de Baie-Comeau a défait les Saguenéens de Chicoutimi 3-2.

Tigres 4 – Voltigeurs 3 (Prol.)

Maxime Pellerin a joué les héros en prolongation et les Tigres de Victoriaville ont battu les Voltigeurs de Drummondville 4-3.